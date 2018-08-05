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جهانغيري: حدث "همدان 2018" فرصة عظيمة لتعريف ايران للعالم

جهانغيري: حدث
الأحد ٠٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" اختيار "همدان 2018" عاصمة السياحة للدول الآسيوية، فرصة عظيمة لتعريف ايران للعالم.

العالم - ايران

واشار جهانغيري في الاجتماع التنسيقي لحدث "همدان 2018" باعتبارها عاصمة السياحة الآسيوية، امس السبت الى اهمية هذا الحدث، وقال: ان حدث "همدان 2018" باعتبارها عاصمة سياحية للدول الآسيوية فرصة نادرة للتعريف بشكل افضل لتاريخ وحضارة وثقافة ايران للعالم.

ولفت النائب الاول لرئيس الجمهورية الى ان محافظة همدان /غرب ايران/ تمتلك امكانيات ومعالم سياحية وتاريخية متعددة، داعيا حميع المؤسسات الوطنية الى اتخاذ اجراءات خاصة للتعريف بهذه الامكانيات.

كما دعا وزارة الخارجية الايرانية الى القيام بدور نشط في هذا المجال للاستفادة من هذه الفرصة السانحة بشكل مطلوب الدبلوماسية الثقافية وتعريف ايران على الصعيد الدولي.

واكد جهانغيري على تنمية السياحة هي احدى التوجهات الرئيسية لتنمية البلاد، وقال: ان ايران تمتلك الكثير من المعالم في مجال السياحة، وان حدث همدان 2018 لايعد فرصة عظيمة لهذه المحافظة فحسب وانما لكل ايران في اطار التعريف بالامكانيات السياحية.

واشاد النائب الاول لرئيس الجمهورية بالجهود التي بذلها مسؤولو محافظة همدان لتزيين المدينة وانجاز البنى التحتية.

واكد جهانغيري على ضرورة السعي لتعريف همدان بشكل افضل، معتبرا ان احد امكانيات الجذب السياحي في هذه المحافظة  هو وجود شخصيات مشهورة وبارزة، في الوقت الذي تحاول بعض الدول اشاعة الخوف من ايران وبث دعايات سلبية ضدها، وكذلك بعض المحاولات لاثارة الشكوك  حول الهوية الايرانية لشخصيات مشهورة عظيمة مثل ابن سينا  ونسبتها الى دول اخرى، فانهم يريدون عبر هذه الوسيلة النيل من الثقافة والحضارة الايرانية، لذلك فان حدث همدان 2018 يشكل فرصة كبيرة للتعريف بالشخصيات المشهورة في همدان، ومكانة ايران الحقيقية لدى الرأي العام العالمي.

من جانبه قدم كل من رئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة والمدير العام للمنظمة في محافظة همدان، تقريرا عن تنفيذ مشاريع البنى التحتية المتعلقة بالسياحة مثل تدشين 5 فنادق وتنفيذ 142 مشروعا للترميم وانشاء 26 نزلا سياحيا وايجاد مخيمات في القرى.

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