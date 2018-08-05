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﻿روبوت ايطالي لإنقاذ البشر في حالات الكوارث الطبيعية

﻿روبوت ايطالي لإنقاذ البشر في حالات الكوارث الطبيعية
الأحد ٠٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

تمكن علماء من المعهد الإيطالي للتكنولوجيا من تطوير روبوت فريد قادر على إنقاذ حياة الناس في حالات الحرائق أو الكوارث.

العالم - منوعات

وقام العلماء بتصميم الروبوت «Centauro» على هيئة إنسان آلي، وتم تزويده بهيكل متين مقاوم للحرارة والصدمات، بالإضافة إلى أربع أرجل محمولة على عجلات صغيرة تساعده على التحرك بسرعة وسهولة في جميع الاتجاهات، والوصول إلى أماكن يصعب على الإنسان الوصول إليها.

كما زود المطورون هذا الروبوت ببطاريات تكفيه للعمل لثلاث ساعات، ومنظومة آلية وكاميرات تمكن من التحكم به عن بعد.

أما أذرعه فقادرة على حمل أوزان تزيد عن 6 كيلوغرامات، وتكسير الحواجز القاسية لتسهيل وصول رجال الإنقاذ إلى العالقين في الحرائق أو تحت الأنقاض.

وتشهد صناعة «الروبوت» تطوراً كبيراً في ايطاليا، حيث سبق أن ظهر الروبوت «يومي» وهو يرفع عصاه ليقود أوركسترا لوكا فيلهارمونيك في حفل موسيقي في ايطاليا.

وظهر الروبوت، الذي يملك ذراعين وهو من تصميم شركة (إيه.بي.بي) السويسرية، للمرة الأولى قبل شهور في مسرح فيردي في مدينة بيزا الإيطالية، للاحتفال بالمهرجان الدولي الأول لأجهزة الإنسان الآلي.

وقال أندريا كولومبيني قائد الأوركسترا: «كان علينا في الأساس أن نجد الوقت لنفهم حركاته. عندما استطعنا ذلك أصبح كل شيء سهلاً جداً».

وأضاف: «إنه رائع حقاً. وكان الفنيون رائعون لأنهم جعلوا كل شيء يسير على أكمل وجه، خاصة طول وسرعة الحركة، وهو أمر غاية في الأهمية»

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