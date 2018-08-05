مصر وإيطاليا تعززان تعاونهما في مكافحة الإرهاب

العالم - مصر

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده شكري مع نظيره الإيطالى اينزو ميلانيزى في القاهرة اليوم.

وأكد شكري وجود إرادة إيطالية للعمل المشترك مع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين، موضحا أنه تم التباحث بالعلاقات الثنائية بين البلدين وبحث زيادة الاستثمارات الإيطالية لمصر واستئناف عمل مجلس رجال الأعمال والدفع نحو دعم جهود مصر لدعم الإصلاح الاقتصادي.

وأشار شكري إلى أنه تم التباحث مع وزير الخارجية الإيطالى حول الأوضاع في ليبيا وكيفية السير قدما وفقا لخطة المبعوث الأممي غسان سلامة للحفاظ على استقرار ليبيا والقضاء على الإرهاب، موضحا أنه تم التباحث حول القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن هناك تطابق في وجهات النظر في قضية الهجرة غير الشرعية بين القاهرة وروما.

المصدر: وكالات