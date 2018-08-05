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المناورات مياه الخليج الفارسي في إطار برنامج التدريب السنوي لقوات الحرس+فيديو

الأحد ٠٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

أجرت القوات البحرية في حرس الثورة الاسلامية في ايران مناورات كبرى في الخليج الفارسي ومضيق هرمز.

العالم-خاص العالم

وقال الحرس الثوري إن المناورات جرت الاسبوع الماضي في مياه الخليج الفارسي في إطار برنامج التدريب السنوي لقوات الحرس، وأضاف أن التدريبات ترمي الى الحفاظ على أمن الممرات المائية الدولية.

وقال المتحدث باسم الحرس العميد رمضان شريف إن المناورات جرت الاسبوع الماضي في مياه الخليج الفارسي في إطار برنامج التدريب السنوي لقوات الحرس.

وأضاف أن التدريبات ترمي الى الحفاظ على أمن الممرات المائية الدولية، مشيراً الى أن قائد حرس الثورة اللواء محمد علي جعفري اكد ضرورة حفظ وتعزيز الاستعداد الدفاعي الشامل لضمان أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز، ومواجهة التهديدات المحتملة التي يطلقها الأعداء.

وتأتي المناورات بعد ايام من تحذير قائد فيلق القدس في حرس الثورةِ الاسلامية اللواء قاسم سليماني الرئيس الاميركي دونالد ترامب من تهديد ايران، مؤكدا أن طهران ستفاجئه في اي مكان من حيث لايتوقع.

كما حذر سليماني ترامب من عدم اخذ العبر من الروساء الاميركيين الذين سبقوه داعيا اياه للاستفادة من تجاربهم.. مؤكدا أن قوات فيلق القدس هي الند للقوات الاميركية. 

ويرى مراقبون ان المناورات التي اجراءها الحرس الثوري تأتي كرسالة الى واشنطن التي لا تمل من التهديد والوعيد.. والتي تهيل الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على طهران.
 

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