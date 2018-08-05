البث المباشر
احراق آلية عسكرية تحمل معدل 12.7 شرق التحتيا بجبهة في الساحل الغربي
المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن تأييده للتظاهرات الشعبية ضد حكومة هادي في مدينة عدن ويدعو بقية المحافظات للاحتجاج
بيان القوات المسلحة اليمنية: تم تدمير 10 آليات عسكرية في عملية الاستدراج بأطراف الدريهمي بالساحل الغربي
بيان القوات المسلحة اليمنية: نرحب بالانسحابات المتوالية لأبناء المحافظات الجنوبية المشاركين في صفوف العدوان من جبهة الساحل الغربي
بيان القوات المسلحة اليمنية : نؤكد نجاح عملية الاستدراج ومواصلة العمل بمختلف التكتيكات العسكرية حتى يتحقق النصر
الخارجية السورية تدين محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بأشد العبارات
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يستهدف منزل بمنطقة طلال في صعدة
مراسل العالم: قتلی من جبهة النصرة بهجوم للجيش السوري عليهم في ريف حماة الشمالي
القوات المصرية تعلن مقتل 52 تكفيريا خلال الأيام الماضية في إطار العملية الأمنية بشمال سيناء
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تؤكد استهدافها مركبة تدعي ان من يستخدمها هم مطلقو بالونات العودة شمال قطاع غزة

الداخلیة الايرانية: جهات خارجیة تحرض علی التجمعات غیر القانونیة

الداخلیة الايرانية: جهات خارجیة تحرض علی التجمعات غیر القانونیة
الأحد ٠٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلیة الإيرانية 'سید سلمان ساماني'، انه تم خلال الشهر الماضي توجیه عشرات الدعوات العامة في الفضاء الإفتراضی تحت عنوان الإحتجاج على الغلاء والوضع المعیشي، معظمها كان من الخارج واعاد البعض نشرها للداخل على شبكات التواصل الإجتماعي.

 العالم - ایران

وأضاف ساماني الیوم الأحد، عقب نشر هذه الدعوات كان یتوقع مروجوها أن تواجه دعواتهم إقبالا واسعا في العدید من المدن فیما اننا لم نشهد الا عددا قلیلا من هذه التجمعات لهؤلاء الذین تأثروا بالأجواء المفتعلة بسبب المشاكل الإقتصادیة الموجودة. 

وأكد المتحدث باسم الداخلیة، انه بناء على التقییم الذي توصلنا الیه فقد كان بین المحتجین بالفعل من ارادوا طرح مشاكلهم الإقتصادیة لكن العناصر الرئیسة والمحرضة لهذه التجمعات حاولت استغلال الغلاء والوضع المعیشي لاثارة البلبلة وتشدید المشاكل وبث اجواء عدم الرضا (بین الناس). 

وشدد ساماني بالقول ان الجهات الأمنیة المعنیة تبذل قصارى جهودها للسیطرة على هكذا تجمعات باقل نسبة توتر ممكنة وتسویة الموضوع عبر الحوار. 

وصرح في بعض الحالات حاول اشخاص ممن یضمرون السوء للنظام والشعب بتدمیر الممتلكات العامة والمراكز الحساسة، وتم في إطار القانون إتخاذ الإجراءات اللازمة فی هذا المجال. 

وأكد ان سیاسة وزارة الداخلیة ترتكز على متابعة مطالب الشعب عبر القنوات القانونیة وتمهید الأرضیة اللازمة للحوار.

وشدد الناطق باسم وزارة الداخلیة، ان المسؤولین یحاولون التخفیف من المشاكل المعیشیة للناس وإرساء الإستقرار الإقتصادي وان الحوار والتفاهم والحفاظ على الهدوء شرط أساسي لتحقیق الإستقرار والتنمیة للبلاد.

تصنيف :

روابط ذات صلة

فلاحت بيشه وقضايا ساخنة بشان ايران و أميركا +فيديو

هذا ما قاله رئيس لجنة الامن القومي حول الوساطة بين ايران وامريكا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الداخلیة الايرانية: جهات خارجیة تحرض علی التجمعات غیر القانونیة

"رقصة كيكي".. ذريعة السيسي لرفع أسعار البنزين!

غاب شهرا فانزعج الشعب.. ظهور ملك الأردن بعد اختفاء مثير للجدل

الدولة القومية؛ المسمار الأخير في نعش ديمقراطية الاحتلال المزعومة

اتفاق سلام نهائي بين جنوب السودان والمتمردين بدعم أفريقي

الشعب الايراني سيستغل الحظر الاميركي ويجعلة نقمة على ترامب

 محللون سياسيون يقرأون حراك التهدئة في غزة.. هل ينجح؟

متظاهرون عراقيون يهددون بإغلاق المنفذ الحدودي مع الكويت

بالفيديو.. تواصل عمليات المصالحة في ريف القنيطرة السورية

دراسة: هذه المشروبات تحد من مخاطر عودة سرطان القولون

ماهي اسس الحوار التي اعتمدها المكون اليمني لاجراء المفاوضات +فيديو

تظاهرة للصحفيين تضامنا مع زملائهم في سجون الاحتلال +فيديو

هل هناك علاقة بين محاولة اغتيال مادورو والخبير السوري في الأبحاث الكيماوية؟

أربع مدن عراقية ضمن جدول الأعلى حرارة في العالم

صانع مجوهرات لبناني يطالب زوجة مسؤول ماليزي سابق بدفع 14 مليون دولار

العراق.. حزب البارزاني ينفي الاتفاق مع حزب الطالباني على..

عزيز إسبر.. ملاحقة العقول ودور الاستخبارات الصهيونية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش

درع المجتمع مانشستر سيتي يحسم اللقب على حساب تشلسي

إعتقال مساعد البنك المركزي الإيراني في شؤون العملات

الأکثر مشاهدة