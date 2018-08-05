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إيران تصدر الى العراق ما قيمته 20 مليون دولار من السلع يوميا

إيران تصدر الى العراق ما قيمته 20 مليون دولار من السلع يوميا
الأحد ٠٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المستشار التجاري الإيراني لدى العراق 'ناصر بهزاد'، عن تصدير إيران ما قيمته 20 مليون دولار من السلع يوميا الى العراق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الجاري (بدأ من 21 آذار/مارس)، ما يظهر نموا من حيث الوزن بنسبة 14.01 بالمئة ومن حيث القيمة بنسبة 23.19 بالمئة وفقا لإحصائيات جمرك الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم - ايران 

وأضاف بهزاد اليوم الأحد، كان معدل قيمة كل طن من السلع الإيرانية المصدرة الى العراق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الجاري، 527 دولارا ما يعادل 1.2 ضعف معدل قيمة السلع المصدرة من إيران الى الوجهات الاخرى.
وتابع بالقول، ان الصين والإمارات والعراق استوردت ما يزيد عن 50 بالمئة من الصادرات الإيرانية، وبلغ متوسط قيمة كل طن من السلع المصدرة الى هذه الدول 336 دولارا و456 دولارا و527 دولارا على التوالي.
وحسب بهزاد، ان السلع الإيرانية المصدرة الى العراق سجلت أعلى قيمة بين السلع المصدرة ؛ حيث إرتفعت حصة إيران من السوق العراقية بنسبة 1.5 بالمئة لتصل الى 17 بالمئة.

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