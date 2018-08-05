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ايران تستورد قطع غيار طائرات بقيمة خمسة ملايين يورو

ايران تستورد قطع غيار طائرات بقيمة خمسة ملايين يورو
الأحد ٠٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني عباس آخوندي اليوم الأحد عن إستيراد قطع غيار طائرات أمريكية و اوروبية الصُنع تزامناً مع وصول طائرات ايه تي آر الجديدة بقيمة خمسة ملايين يورو.

العالم - اقتصاد

وبعد هبوط خمس طائرات من طراز (ATR) في مطار مهرآباد الدولي بطهران وصف آخوندي هذا الحدث بأنه حدث كبير وخطوة ايجابية الى الأمام قام بها الإتحاد الاوروبي في وفائه بالتزاماته وتعهداته التي قطعها مع ايران وتمت من خلال التعاون بين الطاقم الفني للخطوط الجوية الايرانية والبنك المركزي و وزارة الخارجية وجهات اُخرى محلية ذات الصلة.
وقال وزير الطرق: إنّ هذا الحدث يدل على إمكانية عزل الولايات المتحدة لو واصلنا تعاملنا وتعاوننا البناء مع دول العالم مصرحاً بأنّ ايران نالت اليوم إحدى غاياتها.
يُذكَر بأنّه تم اليوم الأحد الإعلان عن وصول خمس طائرات ركاب من نوع إيه تي آر الي مطار مهر آباد في العاصمة طهران ليبلغ عدد هذه الطائرات الايطالية الصنع الى 13 طائرة تعمل لصالح شركة الخطوط الجوية الايرانية. 
وكانت المديرة التنفيذية لشركة الخطوط الجوية الايرانية فَرزانَه شَرَفبافي قد غادرت قبل ايام اليى فرنسا للقيام بإجراءات استلام الطائرات وإقلاعها باتجاه ايران عبر مطار تولوس الفرنسي.

ودخل هذا الطراز من الطائرات الايطالية مجال نقل الركاب عالمياً عام 2010 وهي طائرات مزودة بأحدث التقنيات و أنظمة الأمان والراحة للركاب وقادرة على قطع مسافة الف و528 كيلومتراً في الساعة وتسع ل 70 راكباً في كل رحلة فضلاً عن إمكانية تحليقها في مختلف الأنواء الجوية وهبوطها للطواري في أصعب الظروف. 
وبعد الإتفاق النووي وقعت ايران عقوداً مع شركات بوينغ وايرباص وايه تي آر لشراء 200 طائرة مدنية جديدة كانت حصة شركة إيه تي آر الايطالية منها 20 طائرة. 
وبالنسبة لشركة ايرباص فإنها سلّمت ايران 3 طائرات مدنية ليكون إجمالي الطائرات التي اشترتها ايران بعد الإتفاق النووي 16 طائرة مدنية.

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