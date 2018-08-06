البث المباشر
محمد علي الحوثي يدعو كندا إلى فتح سفارة لها في العاصمة اليمنية صنعاء بدلا عن السعودية
تعرض السفيرة الأمريكية في بنغلادش لهجوم مسلح
وزير الخارجية الاميركي: الولايات المتحدة سوف "تطبّق العقوبات" ضد ايران
احراق آلية عسكرية تحمل معدل 12.7 شرق التحتيا بجبهة في الساحل الغربي
السعودية تعلن تجميد جميع عمليات التجارة والاستثمار الجديدة مع كندا
السعودية تستدعي سفيرها في كندا للتشاور وتعتبر سفير كندا لديها شخصا غير مرغوب فيه وتمهله 24 ساعة للمغادرة
السعودية تعتبر تصريحات وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية بالمملكة بشأن نشطاء المجتمع المدني"موقفا سلبيا"
مصادر يمنية: إصابة 3 مدنيين بحصيلة أولية اثر غارة لطيران العدوان على منزل في منطقة بني حيدان بمديرية المحابشة بحجة
مسؤولون: ارتفاع عدد قتلى زلزال إندونيسيا إلى 82 قتيلا
مراسل العالم: القوات اليمنية تستهدف مرتزقة الجيش السعودي في نجران وعسير بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية

وزير الخارجية الأميركي:

البيت الأبيض يعلن اليوم إجراءات حظر اقتصادية على إيران

البيت الأبيض يعلن اليوم إجراءات حظر اقتصادية على إيران
الإثنين ٠٦ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلادَه ستطبق اليوم إجراءات حظر اقتصادية على إيران تنفيذا لتهديدات دونالد ترامب بعدَ انسحابه من الاتفاق النووي. 

ودعا بومبيو طهران الى تغيير نهجِها، وقال إنّ تصعيدَ الضغط على ايران يرمي الى إبعادها عمّا وصفَها بالنشاطات الخبيثة.

وشدد بومبيو على أن الرئيس الامريكي ترامب مستعد للتفاوض مع طهران بمجرد تصميمِها على تغيير سياستِها حتى تكون المباحثات مفيدة للطرفين، بحَسَب تعبيره، وأضاف أن تفصيلا بشأن الحظر سيَصدر اليوم عن البيت الأبيض.

واعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين امير عبداللهيان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام"، بان المشكلة ليست التفاوض بل ممارسات اميركا المتغطرسة وجرائمها الكبرى قبل وبعد الثورة ونكثها المتكرر للعهود. 

واكد عبداللهيان: ان "التوقيت المناسب" و"الاقتدار" هما ركنان اساسيان لاي مفاوضات دبلوماسية.

هذا وندد وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الايراني علي ربيعي بسياسات اميركا العدائية تجاه البلاد، معتبرا ضغوطها بانها ستستمر لمدة قصيرة او متوسطة الامد.

وقال ربیعي، ان الاجواء التي اختلقتها حكومة ترامب تتطلب المزيد من ثقة الشعب بالحكومة ونشاطات اكثر عقلانية تجاهها كما انه ينبغي للحكومة مضاعفة جهودها. 

واعرب عن ثقته بان البلاد ستجتاز هذه الأزمة واضاف، أعتقد أنه بعد فترة نستطيع فيها الجمع بين الخصائص الثلاثة: الحكمة الجماعية والتسامح العام والجهود الوطنية الشاقة، ونستطيع الوصول الى أجواء يتغير فيها هذا الفضاء الدولي، فيما سنكون أكثر جهوزية في الدخول بأجواء مناسبة في الساحة الدولية.

وتابع ربيعي: "ليس لدي أدنى شك في أن ظروفنا ستتحسن على المدى البعيد ، ولن تستطيع اميركا مواصلة هذا النهج. وسيستمر الضغط علينا لفترة قصيرة او متوسطة الامد. وأظهرت مشكلة قيمة العملة الاجنبية والمسكوكات الذهبية أن معيارا آخر قد تغير وهو الثقة والمؤشرات النفسية للمجتمع. وبالمناسبة ، أعتقد أن هدف ترامب هو استهداف روح المجتمع وقد صرح ذاته بهذا الامر.

روابط ذات صلة

بانوراما... تدابير ايرانية عشية الحظر الاميركي" و"محاولة اغتيال فاشلة لرئيس فنزويلا"

الشعب الايراني سيستغل الحظر الاميركي ويجعلة نقمة على ترامب

عودة الحظر الأميركي.. والسوق الإيرانية

"يوم الإثنين" بنكهة الحظر وبتوقيت ترامب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

وزير الخارجية الأميركي: البيت الأبيض يعلن اليوم إجراءات حظر اقتصادية على إيران

مصدر يكشف النتائج النهائية للعد والفرز اليدوي

طيران العدوان السعودي يدمر منزلا على رؤوس ساكنيه

في يوليو الماضي... الجيش اليمني يحصد 50 الية ومدرعة للعدوان

غضب شديد بالسويداء وهجوم واسع ضد "داعش" سينطلق

معارك "الإخوة الأعداء" في إدلب: جولة جديدة في الأفق؟

فصائل مسلحة تعتقل العشرات في شمال غرب سوريا 

اليمن... مسيرة شعبية جنوب تعز تنديدا بالعدوان

82 قتيلا ومئات الجرحى حصيلة زلزال اندونيسيا 

بعد قلق السفارة الكندية ازاء اعتقال مدافعين عن حقوق المرأة السعودية تطلب من السفير الكندي مغادرة البلاد

بانوراما... تدابير ايرانية عشية الحظر الاميركي" و"محاولة اغتيال فاشلة لرئيس فنزويلا"

رسائل سرية تكشف علاقة بين الملكة إليزابيث وملك فرنسا

تراجع السعودية عن دعم القضية الفلسطينية..ما اسبابه؟

مسلحون يهاجمون سيارة السفيرة الأميركية في بنغلادش

استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال شرق البريج

مجلس الوزراء الايراني يصدر قرارات مهمة لتنظيم سوق العملة الاجنبية

الرئيس روحاني يتحدث للشعب عبر التلفاز مساء الاثنين

هل امتلك العراق أسلحة دمار شامل... ضابط سابق يكشف الحقيقة

انطلاق تصوير أول عمل سينمائي جزائري-إيراني

حادث سير على طريق خاش-إيرانشهر يسفر عن مقتل 11 شخصا

الأکثر مشاهدة