البيت الأبيض يعلن اليوم إجراءات حظر اقتصادية على إيران

ودعا بومبيو طهران الى تغيير نهجِها، وقال إنّ تصعيدَ الضغط على ايران يرمي الى إبعادها عمّا وصفَها بالنشاطات الخبيثة.

وشدد بومبيو على أن الرئيس الامريكي ترامب مستعد للتفاوض مع طهران بمجرد تصميمِها على تغيير سياستِها حتى تكون المباحثات مفيدة للطرفين، بحَسَب تعبيره، وأضاف أن تفصيلا بشأن الحظر سيَصدر اليوم عن البيت الأبيض.

واعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين امير عبداللهيان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام"، بان المشكلة ليست التفاوض بل ممارسات اميركا المتغطرسة وجرائمها الكبرى قبل وبعد الثورة ونكثها المتكرر للعهود.

واكد عبداللهيان: ان "التوقيت المناسب" و"الاقتدار" هما ركنان اساسيان لاي مفاوضات دبلوماسية.

هذا وندد وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الايراني علي ربيعي بسياسات اميركا العدائية تجاه البلاد، معتبرا ضغوطها بانها ستستمر لمدة قصيرة او متوسطة الامد.

وقال ربیعي، ان الاجواء التي اختلقتها حكومة ترامب تتطلب المزيد من ثقة الشعب بالحكومة ونشاطات اكثر عقلانية تجاهها كما انه ينبغي للحكومة مضاعفة جهودها.

واعرب عن ثقته بان البلاد ستجتاز هذه الأزمة واضاف، أعتقد أنه بعد فترة نستطيع فيها الجمع بين الخصائص الثلاثة: الحكمة الجماعية والتسامح العام والجهود الوطنية الشاقة، ونستطيع الوصول الى أجواء يتغير فيها هذا الفضاء الدولي، فيما سنكون أكثر جهوزية في الدخول بأجواء مناسبة في الساحة الدولية.

وتابع ربيعي: "ليس لدي أدنى شك في أن ظروفنا ستتحسن على المدى البعيد ، ولن تستطيع اميركا مواصلة هذا النهج. وسيستمر الضغط علينا لفترة قصيرة او متوسطة الامد. وأظهرت مشكلة قيمة العملة الاجنبية والمسكوكات الذهبية أن معيارا آخر قد تغير وهو الثقة والمؤشرات النفسية للمجتمع. وبالمناسبة ، أعتقد أن هدف ترامب هو استهداف روح المجتمع وقد صرح ذاته بهذا الامر.