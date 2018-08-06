ايران والاكتفاء الذاتي في إنتاج البنزین

ایران- العالم

وقال صادق آبادي في تصريح له يوم الاحد انه منذ بداية العام الجاري ولحد الآن قارب معدل انتاج البنزين في البلاد 93 مليون ليتر يوميا حيث شهد ارتفاعا بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

واضاف ان معدل انتاج البنزين في البلاد يوميا خلال الاشهر الستة الاولى من العام الماضي قارب 63 مليون ليتر يوميا حيث ارتفع الانتاج خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الى 78 مليون ليتر يوميا بفضل افتتاح المرحلة الاولى من مصفى نجم الخليج الفارسي.

ونوه صادق آبادي الى ان البلاد حققت الاكتفاء الذاتي في انتاج البنزين، وقال ان مصفى نجم الخليج الفارسي ينتج 27 مليونا و 500 الف ليتر من البنزين يوميا و سيرتفع الإنتاج الى 30 مليون ليتر يوميا، ما سيرفع بدوره انتاج البنزين في البلاد الى 107 ملايين ليتر يوميا.