انطلاق المعرض الدولي لصناعة البناء في طهران

ایران- العالم

و أوضح السكرتير التنفيذي للمعرض علي مطيع أن 804 شركات محلية و 89 شركة أجنبية من تركيا و الصين و بولندا و هولندا ستشارك بالمعرض فيما 26 شركة اخرى لها مشاركة غير مباشرة بهذا الحدث، و هذه الشرکات المشاركة من النرويج والتشيك و ايطاليا و المانيا و البرازيل و كوريا الجنوبية و الهند و فنلاند و فرنسا و بريطانيا وهونغ كونغ وسويسرا و النمسا و اليابان و اسبانيا.

ولفت الى أن انشطة المعرض ستتناول عرض الانجازات الجديدة بصناعة البناء و مواد تخفيف احمال المباني وتعزيز المقاومة ومشاريع البناء المكثف واعادة بناء الابنية القديمة والمنشآت والواجهات والهياكل.