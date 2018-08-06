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انطلاق المعرض الدولي لصناعة البناء في طهران

انطلاق المعرض الدولي لصناعة البناء في طهران
الإثنين ٠٦ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

بحضور وزير الطرق وبناء المدن الايراني انطلقت الیوم الاثنین أعمال الدورة الـ 18 لمعرض صناعة البناء في طهران وذلك بمشاركة 919 شركة محلية ودولية.

ایران- العالم

و أوضح السكرتير التنفيذي للمعرض علي مطيع أن 804 شركات محلية و 89 شركة أجنبية من تركيا و الصين و بولندا و هولندا ستشارك بالمعرض فيما 26 شركة اخرى لها مشاركة غير مباشرة بهذا الحدث، و هذه الشرکات المشاركة من النرويج والتشيك و ايطاليا و المانيا و البرازيل و كوريا الجنوبية و الهند و فنلاند و فرنسا و بريطانيا وهونغ كونغ وسويسرا و النمسا و اليابان و اسبانيا.

ولفت الى أن انشطة المعرض ستتناول عرض الانجازات الجديدة بصناعة البناء و مواد تخفيف احمال المباني وتعزيز المقاومة ومشاريع البناء المكثف واعادة بناء الابنية القديمة والمنشآت والواجهات والهياكل.

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