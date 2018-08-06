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السفير الايراني لدى لندن يؤكد على الدور المهم للشعب في دعم استقرار سوق العملة الصعبة

السفير الايراني لدى لندن يؤكد على الدور المهم للشعب في دعم استقرار سوق العملة الصعبة
الإثنين ٠٦ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال السفير الايراني لدى لندن حميد بعيدي نجاد ان بامكان الشعب أن يدعم استقرار سوق العملة الصعبة و ذلك من خلال فتح حسابات بالعملة الصعبة في المصارف او بيع العملة الفائضة عن حاجته في السوق.

ايران- العالم

وكتب بعيدي نجاد على صفحته في الانستغرام انه بالتزامن مع مباشرة اميركا فرض اول حزمة من حظرها الاحادي على ايران ، صادقت الحكومة وبمشاركة ودعم باقي السلطات القانونية والرقابية على حزمتها المقترحة الشاملة لادارة سوق العملة الصعبة والتي ستدخل حيز التنفيذ يوم غد الثلاثاء .

وتشتمل محاور الحزمة حسب ايضاحات محافظ البنك المركزي على ما يلي:

۱-  تخصيص العملة الصعبة اللازمة لسد حاجة السلع الاساسية من عائدات النفط بالسعر الرسمي وذلك للحؤول دون ارتفاع اسعار هذه السلع.

۲-  يتعين على الشركات المصدرة للبتروكيمياويات والصلب وغيره عرض عائداتها من العملة الصعبة في منظومة البنك المركزي لسد حاجة المواطنين وحاجة الشركات المستوردة للعملة الصعبة.

3- افساح المجال للصرافين بممارسة اعمالهم  لسد حاجة المواطنين من العملة الصعبة.

4- ستواصل البنوك فتح الحسابات بالعملة الصعبة للمواطنين والشركات وسيضمن البنك المركزي اصول وفوائد هذه الحسابات.

5- رصد امتيازات خاصة لادخال العملة الصعبة والذهب لبيعها في داخل البلاد.

ولحسن الحظ ان خطوة الحكومة هذه تركت آثارها الايجابية على السوق وتراجعت قيمة العملة الصعبة والمسكوكات الذهبية في السوق خلال الايام الماضية .

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