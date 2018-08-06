ظريف: لا احد يؤمن بجدية ترامب للتفاوض

ايران- العالم

وقال ظريف في تصريح صحفي اليوم الاثنين لمناسبة يوم الصحفي: من الذي يؤمن بجدية ترامب للتفاوض؟

واضاف: ان بلادنا الان في ظروف جيدة، ولقد عبرنا من ظروف اصعب بكثير، وان وقائع سوق العملة الصعبة لم تتبلور في المحال التجارية بل في الاعلام والاجواء الافتراضية.

وقال وزير الخارجية الايراني: نحن جميعا ركاب سفينة واحدة، وهنالك اليوم في البلاد مؤيدون ومعارضون للدولة، وان ما عقدت عليه "اسرائيل" وجيراننا غير الناضجين العزم على تدميره هو وجود بلد باسم ايران الا ان تحقیق هذا الامر ليس سوى اضغاث احلام.