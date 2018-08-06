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تدشين مصانع لانتاج ذخائر متوسطة العيار في اصفهان وسط ايران

تدشين مصانع لانتاج ذخائر متوسطة العيار في اصفهان وسط ايران
الإثنين ٠٦ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

تم تدشين مصانع لانتاج ذخائر متوسطة العيار في قطاع الصناعات الدفاعية باصفهان /وسط ايران/ اليوم الاثنين بحضور وزير الدفاع العميد امير حاتمي.

العالم - ايران

ووصف حاتمي، في تصريح ادلى به خلال مراسم تدشين مصانع ذخيرة العيار المتوسط، هذه الخطوة بانها تصب في سياق توجيهات قائد الثورة القائد العام للقوات المسلحة القائمة على تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

ولفت الى ان هذا المصنع دشن بفضل جهود الكوادر والخبراء والمختصين في قطاع الصناعات الدفاعية باصفهان.

واشار الى النجاحات التي حققتها الجمهورية الاسلامية الايرانية على صعيدي المنطقة والعالم، موضحا ان ايران اليوم بالنظر الى مكانتها الرائدة واجهت على الدوام تهديدات الاعداء حيث انهم تآمروا على الدوام لضربها.

ووصف نشاطات وانجازات المختصين وكوادر الصناعات الدفاعية بمثابة سد في مواجهة المؤامرات والتهديدات وحظر الاعداء.

واكد ان جهود المختصين والخبراء في الصناعات الدفاعية والمنتجات الحديثة للوزارة احبطت تهديدات الاعداء.

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