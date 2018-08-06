179 دولة بمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في مصر

العالم - مصر

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، إن قطاع البيئة سيشهد تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللذان يتابعان كل خطوة، خاصة بإعداد الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي.

وأضافت ياسمين فؤاد، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي خاص بالمؤتمر: أن التنوع البيولوجي هو كل شيء موجود على كوكب الأرض، وسيناقش المؤتمر مستقبل كوكب الأرض، لافتة إلى أن هناك هدفين أساسيين للمؤتمر، هما رصد التقدم المحرز في الاتفاقية، ودور مصر للإعداد للتنوع البيولوجي بعد عام 2020.

وتابعت: نضع خطوات حقيقة للمحافظة على التنوع البيولوجي خلال العامين المقبلين، وهذا سيساعدنا على تنفيذ التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر لعام 2030.

يشار الى أن مصر هى أول دولة عربية ترأس المؤتمر لمدة عامين.