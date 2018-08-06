البث المباشر
طائرات الاحتلال دون طيار تستهدف شباناً شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، دون إصابات
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يشن غارتين على منطقة العطفين بمديرية كتاف وصحراء الأجاشر في صعدة
الخارجية الكندية: نريد وضوحا أكبر من السعودية حول قرارها تجميد العلاقات التجارية معنا
مراسل العالم: طيران العدوان يشن 3 غارات على منطقتي الفرع والمدفون بمديرية نهم
مراسل العالم: قنص 3 جنود سعوديين في موقع مشعل‏ بجيزان
مراسل العالم: استشهاد 4 مدنيين وإصابة 15 في انفجار مفخخات من مخلفات داعش في سحم الجولان وكويا بريف درعا الشمالي الغربي
اندلاع حريق قرب مستوطنة سيديروت شمال غزة، بفعل بالونات العودة
مراسل العالم: تدمير طقم عسكري محمل بمرتزقة السعودية غرب السديس بصاروخ موجه ومصرع من كان على متنه
العفو الدولية: الحرمان القاسي من العلاج الطبي يعرض حياة الناشطين المسجونين في البحرين للخطر
الصحة اليمنة تدين الهجوم على الحديدة ونحمل أمريكا والعالم مسـؤولية الصمـت حيال الجرائم

إيرادات قناة السويس الجديدة ستتضاعف بحلول 2023

إيرادات قناة السويس الجديدة ستتضاعف بحلول 2023
الإثنين ٠٦ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر النائب خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري ان مشروع إفتتاح قناة السويس الجديدة يعد من أهم التحديات التي خاضتها مصر لتثبت جدارتها امام العالم.

العالم - مصر

وأضاف مشهور في بيان له بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على افتتاح قناة السويس الجديدة، أن هذا المشروع ساهم في دفع عجلة تنمية الاقتصاد المصري بصورة كبيرة وإنجاز العديد من التحديات، حيث يعتبر هذا المشروع بمثابة خطة طموحة لإعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الصحيح ونقطة انطلاق لمشروع عملاق للتنمية في منطقة القناة، بالإضافة إلى أهمية هذا المشروع في تيسير حركة التجارة العابرة للقناة، وخفض زمن الانتظار لأقصى حد داخلها، بما ينعكس إيجابيًا على اقتصاديات النقل عبر القناة.

كما أشاد النائب بحجم العائدات التي تم تحقيقها من خلال مشروع القناة الجديد حيث حققت القناة خلال العام المالي 2017/ 2018، زيادات بشكل غير مسبوق مُحققة أعلى إيراد سنوي مالي في تاريخها بإجمالي إيرادات 5.6 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار خلال العام المالي السابق 2016/ 2017، بزيادة قدرها 600 مليون دولار، كما ان دراسات الجدوى الخاصة بقناة السويس الجديدة أكدت ان ايراداتها ستتضاعف مع حلول عام 2023 طبقات للتطورات في حجم التجارة العالمية.

روابط ذات صلة

قناة السويس تدرّ عائدات قياسية على مصر

مصادر حكومية: قناة السويس تحقق إيرادات قياسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

قنص 3 جنود سعوديين في جيزان

رغم الحظر الاميركي.. ألمانيا تواصل تقديم ضمانات للاستثمار والتصدير لإيران

بالفيديو ..وقوع انفجار قوي بالقرب من مطار في بولونيا الإيطالية

خط اللاذقيّة ــ مرسين: عودة البواخر إلى «مجاريها»

بالفيديو..سمكة قرش عملاقة ترعب رواد شاطئ "مايوركا" الإسبانية

شاهد.. أغرب حادثة بين طائرة و سيارة!!

عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الايراني يؤكد.. هذه الاجراءات يجب أن تتخذها الحكومة بشان تحسين الوضع الاقتصادي

آليات الاحتلال تهدم منشأة فلسطينية وتُغلق أخرى شمال الخليل

ارتفاع عدد قتلى زلزال اندونيسيا الى 91 قتيلا

إيران تشتري 8.2 مليون طن قمح محلي

ماذا وراء صفقات تحالف العدوان مع القاعدة بموافقة اميركية في اليمن؟

شاهد..لحظة وقوع زلزال إندونيسيا.. وردّ فعل لإمام الجماعة!

قاسمي: الحظر الامیرکي عبثي وعلى اميركا مراجعة سياساتها

سفير جامعة الدول العربية الجديد يباشر عمله في موسكو

إيرادات قناة السويس الجديدة ستتضاعف بحلول 2023

تدشين مصانع لانتاج ذخائر متوسطة العيار في اصفهان وسط ايران

وصفة لتنظيف شفاط المطبخ بسهولة

هذا موقف الامارات من الخلافات بين السعودية وكندا

179 دولة بمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في مصر

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيا بينهم صحفيان في الضفة

الأکثر مشاهدة