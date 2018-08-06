إيرادات قناة السويس الجديدة ستتضاعف بحلول 2023

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وأضاف مشهور في بيان له بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على افتتاح قناة السويس الجديدة، أن هذا المشروع ساهم في دفع عجلة تنمية الاقتصاد المصري بصورة كبيرة وإنجاز العديد من التحديات، حيث يعتبر هذا المشروع بمثابة خطة طموحة لإعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الصحيح ونقطة انطلاق لمشروع عملاق للتنمية في منطقة القناة، بالإضافة إلى أهمية هذا المشروع في تيسير حركة التجارة العابرة للقناة، وخفض زمن الانتظار لأقصى حد داخلها، بما ينعكس إيجابيًا على اقتصاديات النقل عبر القناة.

كما أشاد النائب بحجم العائدات التي تم تحقيقها من خلال مشروع القناة الجديد حيث حققت القناة خلال العام المالي 2017/ 2018، زيادات بشكل غير مسبوق مُحققة أعلى إيراد سنوي مالي في تاريخها بإجمالي إيرادات 5.6 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار خلال العام المالي السابق 2016/ 2017، بزيادة قدرها 600 مليون دولار، كما ان دراسات الجدوى الخاصة بقناة السويس الجديدة أكدت ان ايراداتها ستتضاعف مع حلول عام 2023 طبقات للتطورات في حجم التجارة العالمية.