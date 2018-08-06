هذه الاجراءات يجب أن تتخذها الحكومة بشان تحسين الوضع الاقتصادي

العالم - إيران

وفي حديث خاص مع مراسل قناة العالم في طهران قال كاظم دلخوش " يجب ان يكون الاحتياطي البلاد من العملة التي يتم الحصول عليها عبر مبيعات النفط والبتروكيماويات والسلع غير النفطية واضحة وشفافة."

وأکد : كما يجب أن تتخذ الحكومة اجراءات تمهد للعملة والمسكوكات الذهبية التي بيد الشعب ان ترى طريقها للاسواق للتخفيف من ارتفاع اسعار هذه السلع والتقليل من التوتر في السوق.

واعتبر عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني انه يجب ان تخصص الحكومة العملة الصعبة للسلع الضرورية كالادوية بسعر ثابت ورسمي.

وأكد بانه يتم التعامل بحسم وبقوة مع الذين يريدون الاخلال بالوضع الاقتصادي وطبعا السلطة القضائية تتابع الان الوضع وتتابع ملفاتهم بشكل جدي.