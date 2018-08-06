قوات الناتو الجوية ترافق طائرات روسية ثماني مرات خلال أسبوع

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وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة: "من 30 تموز/ يوليو إلى 5 آب/ أغسطس، حلقت مقاتلات القوات الجوية لحلف الناتو، التي تقوم بمهام الشرطة الجوية في منطقة البلطيق، ثماني مرات في أجواء بحر البلطيق من أجل مرافقة طائرات عسكرية روسية".

وصرحت وزارة الدفاع الروسية سابقاً ومراراً، بأن جميع الرحلات الجوية للقوات الجوية الروسية تتم وفقاً للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون انتهاك الحدود الجوية للدول الأخرى.

وبدأت القوات الجوية البرتغالية والإسبانية تنفيذ مهام الشرطة الجوية في ليتوانيا، منذ بداية شهر أيار/ مايو، بعشر مقاتلات.