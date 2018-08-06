انفجار قرب مدينة بولونيا الإيطالية

العالم - أوروبا

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية أن سلسلة من الانفجارات وقعت بالقرب من مطار بولونيا، تلاها حريق كبير، بينما أشارت وسائل إعلام محلية أن شاحنة محملة بالوقود، تعرضت لحادث، وامتدت النيران إلى السيارات التي كانت متواجدة على الجسر، حيث بدأت بالانفجار أيضا وتظهر لقطات الفيديو والصور سحابة كبيرة من الدخان تغطي المكان.

هذا وأعلنت هيئة الملاحة الجوية، بأن الانفجار لم يؤثر على مطار بولونيا، مشيرة إلى أن الرحلات الحالية تبقى في مواعيدها وفقا للجدول الزمني.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي كرة كبيرة من اللهب وتصاعد دخان أسود إلى السماء في موقع الحادث. ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى.