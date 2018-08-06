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رئيس السلطة القضائية: بث اليأس يمهد لنشاط العدو

رئيس السلطة القضائية: بث اليأس يمهد لنشاط العدو
الإثنين ٠٦ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

 قال رئيس السلطة القضائية في ايران اية الله صادق املي لاريجاني ان العدو يعمل بكل مالديه لاثارة التوتر والبلبلة في ايران مشيرا بذلك الى ان ماتقوم به بعض العناصر الداخلية يمهد لنشاط العدو.

العالم - ايران

وقال رئيس السلطة القضائية اليوم الاثنين في جمع كبار مسؤولي السلطة القضائية ان اثارة اليأس والاحباط من قبل بعض العناصر الداخلية والادعاء بان الفساد بات مستشرا في البلاد لايخدم الا مصالح الاعداء. 

واشار الى مااتخذته السلطة القضائیة من اجراءات لمواجهة الفساد اینما كان وقال ان ملفات الفساد الاقتصادي تنطوي على تعقیدات فنیة وقانونیة لكن السلطة القضائیة عازمة على دراسة جمیع هذه الملفات بدقة وسرعة دون الاكتراث للخطوط الحمر. 

وتطرق الى الحرب النفسیة التي یشنها العدو ضد الشعب الایراني ونظام الجمهوریة الاسلامیة قائلا ان الامیركان طالما عملوا على ایجاد العقبات امامنا لكن عداءهم الیوم بات اكثر وضوحا من السابق. 

واوضح ان بعض الساسة الامیركان باتوا یتحدثون الیوم عن تغییر النظام فی ایران والبعض الاخیر یقول ان الهدف لیس تغییر النظام ، ورغم كل هذا التناقض لكن بات جلیا ان العدو جند جمیع قواته سواء في الداخل او الخارج والقنوات الفضائیة والمواقع الالكترونیة وخصص ملایین الدولارات لاثارة التوتر في ایران. 

وفي جانب اخر من حدیثه اشار رئیس السلطة القضائیة الى الدعوات التي یوجهها الاعداء لاثارة الفوضى في البلاد وقال ان الشعب لم یبال لمثل هذه الدعوات الا فئة قلیلة جدا وان الشعب الایراني الواعي الذي یمیز بین الاحتجاج والفوضى استطاع ان یحبط هذه المؤامرة . 

وقال ایة الله املي لاریجاني ان الاحتجاج حق من حقوق الشعب لكن الشعب نفسه لایرضى ابدا ان یضیع حقه في الفوضى التي یثیرها البعض ایمانا منه ان الامن فوق كل شئ . 

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