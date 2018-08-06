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ردا على طرد الدبلوماسيين الروس

موسكو تسلم مذكرة احتجاج للسفير اليوناني

موسكو تسلم مذكرة احتجاج للسفير اليوناني
الإثنين ٠٦ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أنه تم استدعاء السفير اليوناني، أندرياس فريغاناس، لمقر الوزارة، وتسليمه مذكرة حول التدابير الروسية ردا على قيام أثينا بطرد الدبلوماسيين الروس.

العالم - أوروبا

وجاء في بيان وزارة الخارجية: "تم استدعاء السفير المفوض فوق العادة لجمهورية اليونان، أندرياس فريغاناس، لوزارة الخارجية الروسية يوم 6 أغسطس حيث تم تسليمه مذكرة حول التدابير التي اعتمدها الجانب الروسي ردا على الخطوات غير الصديقة لليونان بحق الدبلوماسيين والمواطنين الروس".    

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد يوم الاثنين 30 يوليو/ تموز، أن قرار اليونان طرد الدبلوماسيين الروس تم اتخاذه تحت ضغط شديد.

وقال لافروف، خلال منتدى الشباب التعليمي لعموم روسيا "منطقة الأفكار في كليازما": "مع اليونان، قدمنا بالفعل تعليقًا. أنا فقط يمكن أن أقول مرة أخرى ليس لدينا أي سبب للتشكيك في أن هذه القرارات تم اتخاذها تحت ضغط شديد من أولئك الذين يريدون تشكيل دولة مناهضة لروسيا من أي دولة".

وكانت صحيفة "كاتيميريني" اليونانية، قد أفادت في 11 يوليو/ تموز، نقلا عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، بأن اليونان تعتزم طرد دبلوماسيين روس ومنع اثنين آخرين من دخول البلاد، بسبب "سلوك غير قانوني يهدد الأمن القومي".

وأشار المتحدث الرسمي للحكومة اليونانية ديميتريس تزاناكوبولوس، معلقا على خطط طرد الدبلوماسيين الروس، إلى "السلوك الذي يهدف إلى التدخل في مشكلة جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة".

وقال مسؤول في الحكومة اليونانية لوكالة "سبوتنيك" إن طرد الدبلوماسيين الروس من اليونان هو "حادث معين" ولا علاقة له بالعلاقات بين البلدين.

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