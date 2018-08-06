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هذا ما قرره ترامب اليوم ضد ايران 

هذا ما قرره ترامب اليوم ضد ايران 
الإثنين ٠٦ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال مسؤولون أميركيون، الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب أصدر قرارا تنفيذيا بإعادة فرض الحظر على إيران، على أن يدخل حيز التنفيذ فجر الثلاثاء.

العالم - ايران

وذكر المسوؤولون أن الحظر المقرر هو ذاته، الذي تم تعليقه من قبل بموجب الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه واشنطن بصورة غير مشروعة.

وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سلسلة تغريدات له تستبق المرحلة الأولى من إعادة الحظر على إيران، غداً الثلاثاء، مزاعمه بأن "إيران مستمرة في تهديد الولايات المتحدة وحلفائها، واستغلال النظام المالي العالمي ودعم الإرهاب" على حد تعبيره.

وذكر أن "العقوبات التي سيعاد فرضها في نوفمبر المقبل، ستتضمن الموانئ الإيرانية وقطاعات الطاقة والشحن وبناء السفن".

لكن ترامب ادعى في نفس الوقت، أنه منفتح على عقد اتفاق نووي جديد مع إيران.

وستستهدف الحزمة الأولى من الحظر المقرر الثلاثاء، المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات في إيران.

بينما تهدف حزمة ثانية مقررة في الخامس من نوفمبر المقبل إلى حظر الصادرات النفطية بشكل رئيسي وتقييد التبادل التجاري عبر الموانئ الإيرانية.

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