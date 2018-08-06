البث المباشر
مراسل العالم: إصابة أحد المدنيين إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات المجموعات المسلّحة، على محور تل الحمرية بريف القنيطرة
مراسل العالم: مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان السعودي إثر انفجار عبوة ناسفة بهم أثناء محاولة تسلل شمال صحراء ميدي
مراسل العالم: 3 غارات لطيران العدوان السعودي على منطقة وقز بالجوف
مراسل العالم: إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي قبالة الخوبة بجيزان
طائرات الاحتلال دون طيار تستهدف شباناً شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، دون إصابات
مراسل العالم: طيران العدوان السعودي يشن غارتين على منطقة العطفين بمديرية كتاف وصحراء الأجاشر في صعدة
روحاني: ارتفاع سعر العملة قد بدأ منذ الاحتجاجات قبل اشهر واستغلال البعض لها واعلان ترامب بانه سينسحب من الاتفاق النووي
الرئيس روحاني: في بداية فترة رئاستي الاولى سعر العملة الصعبة قد انخفض واستمر هذا الانخفاض الى قبل تسعة أشهر
الخارجية الكندية: نريد وضوحا أكبر من السعودية حول قرارها تجميد العلاقات التجارية معنا
الرئيس روحاني: لدينا مشاكل في بنية الاقتصاد الايراني يعود بعضها الى قبل الثورة وبعضها الى ما بعد انتصار الثورة

كندا تعلن رسميا عدم تراجعها أمام قرارت السعودية

كندا تعلن رسميا عدم تراجعها أمام قرارت السعودية
الإثنين ٠٦ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

أصدرت وزارة الخارجية الكندية بيانا، ردت فيه على القرار السعودي بتجميد العلاقات التجارية الجديدة، مؤكدة أنها تتطلع إلى مزيد من التوضيحات حول بيان السعودية الأخير.

العالم - أوروبا

ونقلت وكالة "رويترز"، عن الناطق باسم الخارجية الكندية ماري بيرل قولها، "إن كندا "قلقة للغاية" بشأن تجميد  السعودية للتعاملات التجارية الجديدة بين الدولتين، ولكنها ستواصل دفاعها عن حقوق الإنسان"

وتابعت بيرل: "كندا ستدافع دائما عن حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم"، مضيفة أن كندا "تسعى إلى مزيد من الوضوح" من الحكومة السعودية.

وكانت السعودية أعلنت، فجر اليوم الاثنين، استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، واعتبرت السفير الكندي في المملكة شخصا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد خلال الـ24 الساعة المقبلة، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين السعودية وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وكانت الرياض اعتقلت عددا من الناشطات البارزات مؤخرا بينهن سمر بدوي ولجين الهذلول وأمل الحربي ونسيمة السادة، في حملة واجهت انتقادات من منظمات حقوقية. 

وعبرت السفارة الكندية لدى السعودية عن "قلقها" إزاء اعتقال عدد من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة وحثت السلطات السعودية على الإفراج عنهم.

تصنيف :

روابط ذات صلة

الحوثي يفاجئ السعودية بهذا الطلب من السفير الكندي

السعودية تطلب من السفير الكندي مغادرة البلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شاهد.. في أول یوم من الحظر الاميركي..انخفاض سعر الدولار امام الریال

سوبرماركت يتحول إلى فندق بلا غرف

هذه الأطعمة تساعدك في التقليل من نوبات الربو

في حوار متلفز.. روحاني يعلن موقف ايران من الحوار مع أميركا رسميا

بالفيديو : تفاصيل اغتيال من كرس حياته خدمة لمشروع المقاومة...

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30 بتوقيت غرينتش

سيناتور أمريكي: الولايات المتحدة تعاني من "هستيريا العقوبات"

تفاصيل العقوبات الأمريكية على إيران ترامب: أبدي انفتاحي على اتفاق نووي جديد مع ايران

شاهد: اليابان تحيي الذكرى 73 لقصف هيروشيما بقنبلة ذرية

لماذا یطالب الليبيون السفير الإيطالي بمغادرة أراضيهم ؟

هذا ما قرره ترامب اليوم ضد ايران 

شاهد.. فضيحة مدوية حول مؤامرة سرية في اليمن

رئيس السلطة القضائية: بث اليأس يمهد لنشاط العدو

معصوم : الخاسرون في الانتخابات يثيرون ضجة الكبيرة حول مصداقيتها

كندا تعلن رسميا عدم تراجعها أمام قرارت السعودية

ردا على طرد الدبلوماسيين الروس موسكو تسلم مذكرة احتجاج للسفير اليوناني

الفورمولا وان نيكي لاودا في تحسن مستمر بعد عملية الزرع الرئوية

الكشف عن موعد اعلان النتائج النهائية للعد والفرز اليدوي

بطولة أندية أسيا للكرة الطائرة خاتم الايراني يتوج باللقب على حساب آتيراو الكازاخستاني

الأکثر مشاهدة