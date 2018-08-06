كندا تعلن رسميا عدم تراجعها أمام قرارت السعودية

العالم - أوروبا

ونقلت وكالة "رويترز"، عن الناطق باسم الخارجية الكندية ماري بيرل قولها، "إن كندا "قلقة للغاية" بشأن تجميد السعودية للتعاملات التجارية الجديدة بين الدولتين، ولكنها ستواصل دفاعها عن حقوق الإنسان"

وتابعت بيرل: "كندا ستدافع دائما عن حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم"، مضيفة أن كندا "تسعى إلى مزيد من الوضوح" من الحكومة السعودية.

وكانت السعودية أعلنت، فجر اليوم الاثنين، استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، واعتبرت السفير الكندي في المملكة شخصا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة البلاد خلال الـ24 الساعة المقبلة، كما أعلنت تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين السعودية وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وكانت الرياض اعتقلت عددا من الناشطات البارزات مؤخرا بينهن سمر بدوي ولجين الهذلول وأمل الحربي ونسيمة السادة، في حملة واجهت انتقادات من منظمات حقوقية.

وعبرت السفارة الكندية لدى السعودية عن "قلقها" إزاء اعتقال عدد من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة وحثت السلطات السعودية على الإفراج عنهم.