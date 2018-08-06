شاهد..الرئيس روحاني يرد على دعوة ترامب للحوار

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الإثنين ٠٦ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

العالم - ايران

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني انه لا يمكن اجراء محادثات مع اميركا في ظل العقوبات، مشيرا الى ان الخطوة الاولى للمحادثات مع اميركا يجب ان تكون مبنية على الصدق وترمي الى تحقيق نتائج

وخلال مقابلة تلفزيونية قال الرئيس روحاني  ان ما تقوله اميركا حول اجراء محادثات مع ايران هو للاستهلاك الداخلي قبل انتخابات الكونغرس واثارة حرب نفسية لاقارة الانقسام في ايران.

واضاف الرئيس روحاني: "كان لدينا محادثات مع وزير الخارجة الاميركي السابق ريكس تيلرسون لكنهم قلبوا الطاولة فيما بعد" مشيرا  الى ان "المجتمع الدولي ما عدا دول قليلة تؤيد موقف ايران وتعارض الانسحاب الاميركي من الاتفاق النووي".

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