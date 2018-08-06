شاهد..روحاني يكشف سبب انخفاض قيمة الريال وطرق التحكم عليه

قال الرئيس الايراني حسن روحاني ان "ارتفاع سعر العملة الصعبة في البلاد بدأ بسبب الاحتجاجات قبل اشهر في ايران واستغلال البعض لها بالتوازي مع اعلان ترامب بانه سينسحب من الاتفاق النووي".

وخلال مقابلة تلفزيونية قال الرئيس روحاني "لدينا مشاكل في بنية الاقتصاد الايراني يعود بعضها الى قبل الثورة وبعضها الى ما بعد انتصار الثورة" مشيرا الى البنك المركزي قد تعهد بتوفير السلع الضرورية والاساسية بأسعار تناسب القدرات الشرائية للشعب".

وتابع الرئيس روحاني "في بداية فترة رئاستي الاولى سعر العملة الصعبة قد انخفض واستمر هذا الانخفاض الى قبل تسعة أشهر" مؤكدا ان لايمكن ادارة سوق العملة عبر الاجراءات والخطوات الامنية...