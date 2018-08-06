ظريف: عسكرتارية أميركا لم تنته بعد ولن تهتم بالبشر

العالم - ايران

وبمناسبة الذكري السنوية للقصف النووي الاميركي على مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين، كتب ظريف في تغريدة له في صفحته على 'تويتر': انه في عام 1945 وفي هكذا يوم، تحولت أميركا الى الدولة الاولى والوحيدة التي استخدمت السلاح النووي وكان بالذات هدفا مدنيا.

وأضاف: الآن وبعد مضي 73 عاما، فإن عسكرتارية أميركا حيث تواصل تطوير ترسانتها النووية، خلافا لمعاهدة حظر الانتشار النووي 'ان بي تي'، وهي غير مستعدة لتفكيكها، وكذلك عدم اكتراثها بحياة البشر، لم ينتهيا بعد.

يذكر ان أميركا وفي الايام الاخيرة للحرب العالمية الثانية، شنت ضربتين نوويتين في غضون 3 ايام على مدينتي هيروشيما وناكازاكي في اليابان، ما اديا الى مصرع اكثر من 220 الف شخص.