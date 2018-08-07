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واشنطن تحتجز 4 مواطنين روس وموسكو تطالب التوضيحات

واشنطن تحتجز 4 مواطنين روس وموسكو تطالب التوضيحات
الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

تتابع السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة عن كثب تطورات الوضع المحيطة باحتجاز مواطنين روس من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وتطالب وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم التوضيحات.

العالم - الأميركيتان

وقال المكتب الصحفي للسفارة الروسية في بيان:"طالبنا وزارة الخارجية الأمريكية توضيح هذا الأمر، فضلا عن معلومات عن أماكن تواجد المحتجزين".

وأضاف: "نعمل على إقامة اتصال مباشر مع المحتجزين لضمان الامتثال لحقوقهم القانونية. إذا لزم الأمر ، سنقدم لهم المساعدة القنصلية ".

يذكر أن الناطقة باسم وزارة العدل الأمريكية، نيكول نافاس أوكسمان، قالت لوكالة "نوفوستي" اليوم الثلاثاء، أن الخمسة أشخاص المحتجزين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بقضية الاحتيال الكبرى [غسل أموال والتآمر بهدف الاحتيال]، بينهم أربعة روس، هم مكسيم سفيرين، وستانيسلاف ليسيتسكي، والكسى ليفادني، ونيكولاي توبيكين، وكيريل ددوسيف.    

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