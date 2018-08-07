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الحظر الأميركي ضد إيران يدخل حيز التنفيذ

الحظر الأميركي ضد إيران يدخل حيز التنفيذ
الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

دخلت اجراءات الحظر الأميركي ضد إيران حيز التنفيذ رسميا صباح اليوم الثلاثاء السابع من شهر أغسطس/آب.

وذكر مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية یوم الاثنين أن الولايات المتحدة "تستهدف إلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد الإيراني عن طريق العقوبات."

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، أمرا تنفيذيا من شأنه إعادة فرض حزمة من "العقوبات" ضد إيران، و ذلک بعد مرور 3 أشهر على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وقال ترامب في بيان إن سياسة الولايات المتحدة هي فرض حد أقصى من الضغط الاقتصادي على إيران، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأميركية.

وأضاف البيان، أن ترامب متمسك برأيه في أن الاتفاق الدولي مع إيران عام 2015 والخاص بتجميد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع "العقوبات"، كان صفقة "مروعة" أحادية الجانب.

وتستهدف اجراءات الحظر، التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، المشتريات الإيرانية بالدولار وتجارة المعادن وغيرها من التعاملات والفحم والبرمجيات المرتبطة بالصناعة وقطاع السيارات في إيران.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثامن من مايو/أيار 2018، انسحاب بلاده رسميا من الاتفاق النووي مع إيران، ووقّع في البيت الأبيض مرسوما يقضي بإعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بموجب الاتفاق النووي.

وتم إبرام الاتفاق النووي، المعنون رسميا بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، في 14 يوليو/تموز من العام 2015، بين إيران من جهة ومجموعة "5 + 1"، التي تضم جميع الدول الـ5 دائمة العضوية في مجلس الأمن، أي روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى ألمانيا.

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