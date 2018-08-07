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البورصة تقرر إيقاف التداول على شمال أفريقيا!

البورصة تقرر إيقاف التداول على شمال أفريقيا!
الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

قررت البورصة المصرية إيقاف التعامل على أسهم شمال أفريقيا للاستثمار العقاري،ولحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية.

العالم - افريقيا 

وأضافت البورصة في بيان، أنه تم تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

جدير بالذكر أن عمومية شمال أفريقيا، أقرّت منذ يومين، عدم توزيع أرباح عن عام 2017، وترحيلها بعد اقتطاع نسبة الاحتياطي القانوني. 

وكان مجلس الإدارة، قد اقترح توزيعات نقدية على المساهمين عن 2017 بقيمة 1.8 مليون جنيه، بواقع قرش لكل سهم، وفقاً لحسابات مباشر.

وحققت الشركة، أرباحاً بلغت 2.21 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.85 مليون جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 34.12 مليون جنيه، موزعاً على 170.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.2 جنيه للسهم.

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