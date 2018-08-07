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موسكو تطالب واشنطن بتوضيحات حول مواطنیها المحتجزين من قبل الـFBI

موسكو تطالب واشنطن بتوضيحات حول مواطنیها المحتجزين من قبل الـFBI
الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

طالبت السفارة الروسية لدى واشنطن، الخارجية الأمريكية بتقديم توضيحات حول المواطنين الروس المحتجزين من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI.

وقالت السفارة في بيان: "تتابع السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة عن كثب تطورات الوضع حول احتجاز مواطنين روس من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وطلبنا من الخارجية الأمريكية توضيح الأمر، فضلا عن معلومات عن أماكن تواجد المحتجزين".

وأشارت السفارة في بيانها إلى أن الدبلوماسيين الروس يعملون على "إقامة تواصل مباشر مع المعتقلين لضمان حقوقهم القانونية"، مبدية الاستعداد لتقديم مساعدة قنصلية للمحتجزين في حال دعت الحاجة.

وأعلنت القنصلية العامة الروسية في نيويورك، أمس الاثنين أن FBI احتجز 4 مواطنين روس بشبهة غسيل الأموال والتآمر بهدف الاحتيال.

وأوضحت القنصلية أن اثنين من المحتجزين معتقلان في مدينة لوس أنجلوس وآخر في نيويورك، فيما يحقق المكتب مع الرابع في مكان مجهول.

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