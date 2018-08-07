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كيف غطت وسائل الإعلام العالمية رد روحاني على دعوة ترامب؟

كيف غطت وسائل الإعلام العالمية رد روحاني على دعوة ترامب؟
الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

غطت وسائل الإعلام العالمية تصريحات الرئيس الايراني حسن روحاني خلال مقابلة تلفزيونية حول التفاوض مع أميركا و موضوعات أخرى .

العالم - إيران

 

روسيا اليوم

وكتب قناة روسيا اليوم في موقعها على الإنترنت، "قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه لا جدوى من أي مباحثات مع الولايات المتحدة في ظل العقوبات، مؤكدا أن المحادثات مع واشنطن يجب أن تبنى على الصدق وترمي إلى تحقيق نتائج. واعتبر روحاني أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران إلى الانخراط في مفاوضات مباشرة مع واشنطن الهدف منها "خلق الفوضى في إيران وذلك للاستهلاك السياسي الداخلي في الولايات المتحدة".

 

سبوتنيك

وكتبت وكالة "سبوتنيك" الروسية في موقعها الإلكتروني:" وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، قرارات الولايات المتحدة بـالمتناقضة، مؤكداً على أنه لا يوجد أي ثقة بالسياسة الأمريكية".

 

وكالة الأناضول التركية

وتطرقت وكالة الأناضول التركية في موقعها الى موضوع العلاقات الإيرانية- الأميركية و رد الإيراني على طلب ترامب للحوار مع طهران. وكتبت:" إنهم (الإيرانيون) سينفتحون على الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال عادت إلى الاتفاق النووي.

 

اسكاي نيوز عربي

من جانبه، حاولت قناة سكاي نيوز عربية التابعة للإمارات أن توصف الوضع الداخلي في ايران بالمتوتر و كتبت في موقعها  "أوضح الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده تتوقع من الدول الأوروبية اتخاذ إجراءات عملية للرد على العقوبات الأميركية".

 

عربي 21


وكتب موقع "عربي 21" القريب من الإخوان المسلمين في مصر "أشار روحاني إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة لن يكون لها معنى مع استمرار عقوباتها على بلاده. وأن مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإجراء حوار مع إيران دون شروط مسبقة الهدف منه التأثير على الرأي العام الأمريكي من أجل الانتخابات المقبلة.

قناة الميادين

وبثت قناة الميادين اللبنانية، مقابلة الرئيس روحاني بصورة مباشرة و قالت في نشراتها الإخبارية نقلا عن روحاني أنه ليس هناك أي معنى للمفاوضات مع فرض العقوبات، وأن الأميركيين أرادوا إخراج الأطراف المشاركين من الاتفاق النووي لكنهم لم ينجحوا في ذلك".

 

العربية

ونشرت قناة العربية التابعة للسعودية تصريحات الرئيس روحاني حول دعوة ترامب للحوار مع ايران  و كتبت في موقعها على الإنترنت " ذكر الرئيس الإيراني أن بلاده "لطالما رحّبت بالمفاوضات"، لكن على واشنطن أن تثبت أولا أنها طرف يمكن الوثوق به...ترمب يسعى إلى إثارة فوضى في إيران.. إذا كنت عدوا وطعنت الشخص الآخر بسكين لتقول بعدها إنك تريد التفاوض، فأول ما عليك فعله هو سحب السكين".

جدير بالذكر، ان الرئيس روحاني، قال في مقابلة متلفزة  ان ما تقوله اميركا حول اجراء محادثات مع ايران هو للاستهلاك الداخلي قبل انتخابات الكونغرس واثارة حرب نفسية لايجاد الانقسام في ايران. واضاف "كان لدينا محادثات مع وزير الخارجة الاميركي السابق ريكس تيلرسون لكنهم قلبوا الطاولة فيما بعد" مشيرا  الى ان "المجتمع الدولي ما عدا دول قليلة تؤيد موقف ايران وتعارض الانسحاب الاميركي من الاتفاق النووي".

 

محمد حسن القوجاني

 

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