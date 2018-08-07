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خبير صيني: اقتصاد ايران سيتجاوز الحظر الامريكي

خبير صيني: اقتصاد ايران سيتجاوز الحظر الامريكي
الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

اشار استاذ جامعة بكين و مدير فرع التجارة الدولية في معهد علوم الاجتماع 'تشينغي سو' الى مقاومة الاقتصاد الايراني امام الازمات و المشاكل واكد ان اقتصاد ايران سيتجاوز العقوبات الامريكية بأقل المشاكل.

ايران - العالم

واضاف سو اليوم الثلاثاء في تصريح لمراسل ارنا، انه و رغم انسحاب امريكا الاحادي من الاتفاق النووي وفرض العقوبات علی ايران لم تترك العقوبات تاثيرا يذكر علی العلاقات الاقتصادية بين ايران و دول العالم كون العقوبات احادية و لم تلق قبول المجتمع الدولي.
وصرح بان العديد من دول العالم بما فيها الدول الاوروبية و الصين و روسيا لم توقف علاقاتها الاقتصادية مع ايران فحسب بل بادرت الی تعزيزها بعد فرض العقوبات عليها.
و اشار الی العلاقات العريقة بين ايران و الصين واضاف ان العقوبات الامريكية علی طهران لن تترك تاثيرا علی هذه العلاقات و تعاونهما الاقتصادي متوقعا بذلك مستقبلا زاهرا للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وتابع قائلا : ان زيارة الرئيس حسن روحاني الی الصين تمخضت عن عدد من اتفاقيات التعاون و من هذا المنطلق حتی في حال انسحاب الدول الاوروبية من الاتفاق النووي فانه لن يترك تاثيرا علی علاقات بكين مع طهران بل تواصل الصين تعاونها مع ايران.
وشدد بالقول ان الشركات الحكومية في الصين تنفذ قرارات الحكومة و لن تخرج من ايران.

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