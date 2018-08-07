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هذا ما يريده ترامب من اجراءات الحظر الجديدة ضد ايران!

الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

اكد الباحث في الشؤون الدولية طلال عتريسي، ان هناك محاولة اميركية الغاء وضبط الصواريخ الباليستية الايرانية وجعلها من ضمن بنود الاتفاق النووي بعد نقض الاتفاق النووي.

العالم - خاص

وقال عتريسي في حوار مع العالم في برنامج "مع الحدث": من جهة اخرى يريد الرئيس الاميركي دونالد ترامب من ايران العودة الى التفاوض من موقع الضعف بعد الغائه الاتفاق، وذلك من اجل التفاوض على وجود ايران السياسي ونفوذها في منطقة الشرق الاوسط.

واوضح عتريسي، ان ترامب يريد من ايران ان تتفاوض مع بلاده وفق شروط من ضمنها البحث في موضوع الصواريخ الباليستية ونفوذ ايران في المنطقة، مشيراً الى ان هناك نقطة ثالثة مهمة ربما يريدها ترامب وهو الاستثمار في ايران وليس للاتحاد الاوروبي، نظراً لطريقة تفكيره الاقتصادي لتحصيل الاموال.

واضاف، ان الاتحاد الاوروبي يحاول التملص من العقوبات الاميركية بعد ان اعلن حمايته للشركات العاملة في ايران، كما ان هناك دولاً كثيرة تعارض سياسة ترامب ضد ايران واعلنت انها لن تلتزم بالعقوبات الاميركية وتعاطفها واستمرار علاقاتها مع ايران مثل تركيا وروسيا والصين الاتحاد الاوروبي، مؤكداً ان ترامب هو المعزول وليس ايران.

ولفت الى عدم فاعلية العقوبات لان هذه الدول لن تخضع للقرار الاميركي وذلك بسبب حاجتها الماسة للنفط الايراني.

التفاصيل في الفيديو اعلاه..

 

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