قناة السويس.. سياسة السيسي وآمال الشعب!

العالم - تقارير

وتقع قناة السويس الجديدة في قلب رؤية شاملة لتطوير منطقة صناعية متطورة على طول خط القناة تعرف بمشروع تنمية قناة السويس.

وأعلن عن المشروع مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في 5 أغسطس 2014، ومن المتوقع أن يزيد حجم التجارة على طول طريق الشحن السريع بين أوروپا وآسيا بدون الإبحار حول أفريقيا.

هذا المشروع الجديد سيساهم بخلق فرصا كبيرة لتطوير مناطق صناعية تخدم قطاعات مختلفة مثل التصنيع والنقل وإصلاح السفن (حسب المزاعم ).

وسيتيح المحور الجديد الوصول لما يزيد عن 1.6 مليار مستهلك حول العالم نظرا لما تتمتع به القناة من موقع متميز في التجارة العالمية، ستستفيد مصر من التنمية المستدامة لاقتصادها بصورة كبيرة عن طريق خلق فرص عمل جديدة لسنوات قادمة.

القناة الجديدة

يساهم بناء القناة الجديدة بموازاة القناة الحالية في مضاعفة حجم هذا الممــر المائي الضخم، مما يتيح تقليص فترة انتظار وعبور السفن.

كما تسمح القناة الإضافية بمضاعفة حركة المرور اليومية للسفن، حيث من المتوقع أن تعبر القناة نحو 97 سفينة يومياً بحلول عام 2023 علماً أنها كانت تشهد قبل تنفيذ هذا المشروع مرور نحو 49 سفينة فقط يومياً.

ومن المتوقع للمشروع أن يسهم في ازدهار الاقتصاد المصري عبر مضاعفة حجم الدخل التجاري للدولة، كما ستغدو منطقة قناة السويس تدريجياً جزءاً لا يتجزأ من مشهد اقتصادي متطور يدعم مختلف القطاعات القائمة على الكفاءات، وتوفير مليون فرصة عمل إضافية لأبناء الشعب المصري.

وقد تعاون أكثر من 43 ألف عامل لحفر وبناء قناة السويس الجديدة، ما أثمر عن تطوير واحد من أضخم المشاريع الوطنية للقرن الحادي والعشرين.

ووصل حجم أعمال الحفر على الناشف في مشروع قناة السويس الجديدة إلى 250 مليون متر مكعب بتكلفة تقديرية قدرها 550 مليون دولار.

كما بلغ إجمالي عدد المقاولين 80 شركة، إضافة إلى 6 شركات تكريك، ومجموعة الجرافات التابعة لـ "هيئة قناة السويس"، وتوظيف طاقة إجمالية تبلغ 4300 معدة هندسية.

وبلغ إجمالي كميات أعمال التكريك 242 مليون متر مكعب من الرمال بتكلفة تقديرية 2,1 مليار دولار. وتضمنت المرحلة الأولى من إنجاز المشروع تعميق وتوسيع 37 كيلومتراً من المجاري الجانبية الغربية بعمق 24 متراً. فيما تم حفر المجرى الملاحي الجديد بطول 35 كيلومتراً وعمق 24 متراً وعرض 317 مترا.

تمويل المشروع كانت ثمرة تكافل الشعب المصري، إذ أعلن الرئيس السيسي أن "هيئة قناة السويس" ستحظى بحقوق ملكية وتشغيل المشروع.

وكذلك حق تلقي التمويل من المواطنين المصريين عن طريق البنوك المحلية. واستطاعت الهيئة خلال 6 أيام فقط الحصول على مبلغ مذهل بلغ 8,5 مليار دولار. وأتيحت للمستثمرين فرصة استثمار مبالغ مالية محددة تتراوح بين 10 جنيهات مصرية وما فوق.



مزايا القناة الجديدة

_تحقق القناة الجديدة العبور المباشر دون توقف لعدد 45 سفينة في كلا الاتجاهين مع إمكانية عبور السفن حتى غاطس 66 قدماً في جميع أجزاء القناة.

_كما تساهم في زيادة عائد قناة السويس بنسبة 259% عام 2023 ليكون 13.226 مليار دولار مقارنة بالعائد الحالي 5.3 مليار دولار، مما يؤدي إلى الانعكاس الإيجابي المباشر على الدخل القومي المصري من العملة الصعبة.

_ويساهم المشروع الجديد بتعظم القدرات التنافسية للقناة وتميزها على القنوات المماثلة، ورفع من درجة التصنيف العالمي للمجرى الملاحي نتيجة زيادة معدلات الأمان الملاحي أثناء مرور السفن.

_وأيضا تساهم القناة الجديدة بتحقيق أكبر نسبة من الازدواجية في قناة السويس وزيادتها بنسبة 50% من طول المجرى الملاحى وتقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلًا من 18 ساعة لقافلة الشمال.

_كما تقلل زمن الانتظار للسفن ليكون 3 ساعات بدلا من 8 إلى 11 ساعة مما ينعكس على تقليل تكلفة الرحلة البحرية لملاك السفن ويرفع من درجة تثمين قناة السويس والإسهام في زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحى رئيسى عالمى.

_ويستهدف هذا المشروع، والذي تعد قناة السويس الجديدة جزءا منه، تحويل محور قناة السويس من مجرد معبر تجاري إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي لإمداد وتموين النقل والتجارة.

_جارٍ حاليًا تطوير 6 موانئ ضمن مشروع تنمية محور القناة، من بينها تطوير ميناء العريش، ليكون بطول 500 متر أرصفة، ليستوعب نحو 80 ألف طن سفن وربطه بمصانع اﻷسمنت، ما يسهم في جعل سيناء منطقة حضارية ويوفر فرص عمل حقيقية ﻷبناء سيناء.

_وكذلك تطوير مينائي العين السخنة والطور اللذين يسهمان في ربط شمال سيناء بجنوبها واﻷدبية وشرق التفريعة وبورسعيد، وسيسهم تطوير هذه الموانئ في استيعاب البضائع والتطور الاقتصادي الكبير، خاصة في منطقة شرق آسيا واستقبال الناقلات العملاقة.

- يتضمن المشروع إنشاء منطقتين صناعيتين، ومشروع مزارع الأسماك بقناة السويس يهدف إلى رفع مستوى الأمن الغذائي في مصر.

- يهدف المشروع إلى تحقيق تنمية مستدامة اقتصادياً مصحوبة بخلق مجتمعات عمرانية جديدة فى شرق بورسعيد والسخنة وخليج السويس، وباكتمال مشروع قناة السويس الجديدة تتضاعف المساحة المأهولة بالسكان فى مصر إلى 12% بدلاً من 6%.

- يساهم المشروع في تعزيز تواصل سيناء مع الوطن الأم ويسهل حركة العبور بين شبه جزيرة سيناء وبقية أنحاء مصر عبر الأنفاق المزمع حفرها أسفل القناة، ومن ثم تعزيز الامن القومي المصري.

- كما يتضمن المشروع انشاء بنية تحتية من شق طرق وكبارى ومجارى ومحطات مياه ورصف طرق واتصالات وكهرباء وشقق ومدارس طبية ومشروعات وخدمات وتشمل 3 مراكز رئيسية:

تعليقات رواد موقع التواصل الاجتماعي...ما بين المرحبة والرافضة:

قالت ريهام: "قناة السويس الجديدة قناة قيمة وقامة فخامة ملوك ورؤساء وزعماء العرب!... تليق بأن نفرد لإنجاز حفر القناة آلاف التغريدات، فهي إجهاض مباشر لقناة أشدود الإسرائيلية وتوقيت إنجازها هو إعجاز لم تصدقه [إسرائيل].

يبكي عملاء الصهاينة الخونة علي سبوبة ضياع سيناء في صفقة القرن وخيبة بطول قناة السويس".

وهنا أبرز تعليقات المصريين على افتتاح قناة السويس التي لا تخلو بعضها من السخرية:

@1a6ef8f79ed54cb بقول للناس الي معترضه على عدم وضع صورة مبارك في اللوحة الجدارية لقناة السويس،هولو مكنش الشعب ازاحة مبارك لا كنا هانشوف قناه جديده ولا غيره.

@tamermoneim أطالب الرئيس السيسي بالتدخل الفوري لإنهاء مهزلة ازالة اسم وصور الرئيس مبارك في كل ما يخص احتفالات قناة السويس لان ما يحدث عيب كبير ولا يصح.

@MahMouD_WaDe3 انا ضدالسيسي بس حاجة كويسة انه عمل قناه السويس الجديده بس يا رب متبقاش زي كوبري اكتوبر بتاع مبارك والبلد تخرب وكل ما تتكلم يقولك عمل القناة.

‏@EgySecular أهمية قناة السويس الجديدة مش زيادة عدد السفن ولا تقليل زمن العبور أهميتها هي عمل 3 دبي حواليها و تصليخ غلطة مبارك بإهماله مشروع زي ده.

@amatullah150 مبارك يغيب عن جدارية قناة السويس واحمد موسى حزين وانا فرحانة بدا.

@iAhmedSameh هو أنا كشاب في الـ24 من عمره هستفيد إيه من قناة السويس الجديدة دي ؟

‏@a5a9abad78ad4fe هى قناة السويس الجديدة ترددها كام ؟

@Oahmed_hamedO المترو ببلاش يوم افتتاح قناه السويس الجديده يا لا كل واحد ياخد اولاده و زوجته و يفسحهم رايح جاي.

@freakastic على غرار القاهرة الجديدة و مصر الجديده وبني سويف الجديدة قناة السويس الجديدة هو مفيش إبداع خالص فالأسامي!

@Cocoanab يا خسارة ال ٨ مليار دولار في مشروع فاشل كل الغرض منه العنترية.

@AyaElenany62 على فكرة بقى المفروض يلغولنا ٣ ثانوي السنة دي إحتفالاً بإفتتاح قناة السويس الجديدة ... ويدخلونا كلنا طب وهندسة واقتصاد وعلوم سياسية وألسون.

@SalehHossin22 الأنتهاء من قناة السويس الجديدة في عام دليل غير قابل للشك على قوة الفساد في الوزارات الحكومية ...... نجح السيسي في كشفه .. براوة عليك ياسيسي.