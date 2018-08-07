شاهد.. محافظة لرستان الايرانية، جنة الشلالات

العالم - ايران

محافظة لرستان الواقعة في غرب ايران تحفها الجبال الشاهقة وحينما تنهال المياه من قممها ترتسم فيها أنهار وجداول هي في غاية الروعة والجمال.

تشق الشلالات الصخور وتجري في السفوح والأودية والسهول بانسيابية وعذوبة، وتغور احيانا في عمق الصخور لتظهر على هيئة ينابيع متدفقة وبحيرات صغيرة.

لرستان بشلالاتها الغزيرة جعلت منها محط أنظار السائحين في فصلي الربيع والصيف لكونها ذات طبيعة خضراء تتميز بجوها البارد واللطيف.

وتنبع مياه هذه الشلالات من ذوبان الثلوج وبعض الينابيع الموجودة في أعلا الجبل، والذي يتميز بنباتاته البرية وأعشابه الطبية.

وجمال هذه الطبيعة وبنضارتها وشلالها واشجارها جعلها منطقة سياحية يقضي السائح فيها وقتاً تحتفظه مخيلته وذكرياته بعد ان تغمره السعادة وهو غارق في عالم احلام الطبيعة الجميلة.

والغابات المحيطة بالشلالات تنعم بكثافة اشجار البلوط فهي من اشهر المناطق وفرة للبلوط في العالم.