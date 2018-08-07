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3.1 مليار دولار حجم تجارة ايران مع 11 دولة اوروبية

3.1 مليار دولار حجم تجارة ايران مع 11 دولة اوروبية
الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

جاوز حجم تجارة ايران مع 11 دولة اوروبية 3.1 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الاولى من العام الجاري (بدأ في 20 مارس 2018) ما يساوي 27.6 في المئة من اجمالي تجارة ايران الاجنبية.

العالم - ايران

و تفيد احصائيات دائرة الجمارك في ايران ان قيمة صادراتها الى الدول الاوروبية في تلك الفترة بلغت 222 مليون دولار.

وكانت الصين و الامارات العربية المتحدة و العراق و افغانستان و كوريا الجنوبية الوجهة الرئيسية لتصدير السلع الايرانية حيث استحوذت هذه الدول على 60 في المئة من اجمالي صادرات ايران.

وبلغت صادرات ايران الى ايطاليا خلال الشهور الثلاثة الاولي من العام الجاري 144 مليون دولار مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 64 في المئة مقارنة بالعام الماضي .

واحتلت المانيا المرتبة الاولى بين الدول الاوربية حيث بلغت قيمة الصادرات اليها 573 مليون دولار فيما احتلت النمسا المرتبة الحادية عشرة إذ بلغ حجم استيرادها من ايران في تلك الفترة 93 مليون دولار.

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