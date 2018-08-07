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غوغل يحتفي بميلاد "أمير الأطباء" ابوعلي سینا

غوغل يحتفي بميلاد
الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

احتفى موقع غوغل بذكرى مرور 1038 عاما على ميلاد الطبيب والفيلسوف والعالم المسلم علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا.

ايران- العالم

ولد ابن سينا في قرية أفشنة بالقرب من بخارى سنة 370 هـ (980م) وتوفي في مدینة همدان الإیرانية سنة 427 هـ (1037م).

وعُرف بلقب "الشيخ الرئيس" وسماه الغربيون بأمير الأطباء وأبو الطب الحديث في العصور الوسطى.

وقد ألّف 200 كتابا في مواضيع مختلفة، العديد منها يركّز على الفلسفة والطب.

ويعد ابن سينا من أول من كتب عن الطبّ في العالم ولقد اتبع نهج أو أسلوب أبقراط وجالينوس.

وأشهر أعماله كتاب القانون في الطب الذي ظل لسبعة قرون متوالية المرجع الرئيسي في علم الطب، وبقي كتابه (القانون في الطب) المرجع الأساسي في تعليم هذا الفن حتى أواسط القرن السابع عشر في جامعات أوروبا.

ويُعد ابن سينا أوَّل من وصف التهاب السَّحايا الأوَّلي وصفًا صحيحًا، ووصف أسباب اليرقان، ووصف أعراض حصى المثانة، وانتبه إلى أثر المعالجة النفسانية في الشفاء من الكثير من الأمراض.

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