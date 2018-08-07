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النفط يرتفع على وقع إعادة الحظر على إيران

النفط يرتفع على وقع إعادة الحظر على إيران
الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا، الثلاثاء، بالتزامن مع إعادة واشنطن فرض الحظر على إيران، أحد كبار مصدري الخام، مما يلقي بظلاله على المعروض في الأسواق العالمية.

ایران- العالم

وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة، بحلول الساعة 06:24 (توقيت غرينتش) 74.08 دولار للبرميل، بارتفاع 33 سنتا، أو 0.4 بالمئة عن الإغلاق السابق.

و زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 20 سنتا، أو 0.3 بالمئة إلى 69.21 دولار للبرميل.

وقال بنك "سوسيتيه جنرال" الفرنسي إن هناك معروضا كافيا في أسواق الخام الحاضرة حاليا، لكنه أشار إلى أن "الحظر على إيران سيخرج إمدادات إضافية قدرها مليون برميل يوميا من الأسواق يوميا".

ونقلت "رويترز" البنك الفرنسي قوله إن هذا لن يترك للأسواق طاقة إنتاجية فائضة تُذكر لمواجهة أي حالات تعطل مفاجئة للإمدادات.

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