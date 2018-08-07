المعلم يلتقي مبعوث الرئيس الأبخازي..علام اتفقا؟

العالم-سوريا

وتناول الحديث خلال اللقاء أهمية الانطلاق بالعلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية ابخازيا في المجالات كافة.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين أن هذه الزيارة تعكس اهتمام سورية وأبخازيا بتعزيز العلاقات الثنائية فيما بينهما حيث سيتم خلالها بحث عدد من الاتفاقيات الثنائية المزمع توقيعها قريبا والتي ستشكل إطارا مهما لعلاقاتهما وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه عبر مبعوث الرئيس الأبخازي عن شكر وتقدير القيادة الأبخازية لموقف الجمهورية العربية السورية الداعم لاستقلال جمهورية ابخازيا واعترافها بها مؤكدا رغبة الجانب الأبخازي بتطوير العلاقات الثنائية مع سورية على الصعد كافة.

حضر اللقاء الدكتور أيمن سوسان معاون الوزير وأحمد عرنوس مستشار الوزير والدكتور بسام درويش مدير إدارة أوروبا وعمار الصباغ مدير الإدارة القانونية والمياه الدولية ومحمد العمراني مدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين.