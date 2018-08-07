في أول يوم من الحظر الاميركي.. انخفاض سعر الدولار امام الريال

العالم - مراسلون

وأكدت "سليمة عيسي" من سوق العملة الايرانية، ان انخفاض العملة الصعبة امام الريال، جاء خلافاً للتوقعات وخاصة التوقعات الامريكية بهبوط حاد للريال امام العملة الصعبة.

وبينت مراسلة العالم ان عدة عوامل تسببت في انخفاض العملة الصعبة امام الريال، منها اعلان حزمة كبيرة اعلنها البنك المركزي الايراني لضمان استقرار العملة المحلية.

وأكدت مراسلة العالم فشل محاولات الاعداء لضرب العملة والاقتصاد الايراني ووعي الشعب الايراني ضد هذه المؤامرات.

وأكد جلال رمضاني وهو مدير مكتب صيرفة في طهران، ان سعر صرف الدولار، سجل انخفاظاً علی مستوی 10 آلاف ريال خلال الیومين الماضيين وهناك استمرارا لهذا الانخفاض.