شخصية مصرية رسمية تدين تصريحات وزيرة خارجية كندا

العالم- مصر

ودان عضو مجلس النواب والإعلامي المصري مصطفى بكري، ما وصفه "تدخل كندا في شؤون المملكة العربية السعودية الداخلية".

ونشر النائب المصري تغريدتين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد من خلالهما رفضه تدخل كندا بشكل مباشر في شؤون الرياض وفرض وصايتها على بلد عربي.

وطالب النائب المصري من كندا ودول الغرب بالاهتمام بشؤونها الداخلية وعدم التدخل في شؤون الأمة العربية.

وأكد أن البلدان العربية أدرى بأحوالها وهي صاحية القرار فيما يخص شؤونها.

جدير بالذكر أن السلطات المصرية لم تصدر بيانا في الموضوع.

وتدعم الرياض الاقتصاد المصري والحكومة المصرية والرياض كانت من داعمي اسقاط حكومة محمد مرسي والذي فاز في أول انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في تاريخ مصر.

والاثنين أعلنت وزارة التعليم السعودية، أنها أوقفت كافة برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى أوتاوا، على خلفية التصريحات الأخيرة لوزيرة الخارجية الكندية.

كما أصدرت الرياض بيانا أدانت فيه التصريحات الأخيرة الصادرة عن كندا حول نشطاء المجتمع المدني في المملكة، وأعلنت أن سفير كندا لديها شخص غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال 24 ساعة، كما قامت باستدعاء سفيرها لدى كندا للتشاور.

وجاء القرار على خلفية الخلاف بين السعودية وكندا، بعد تصريحات وزيرة الخارجية الكندية، بشأن نشطاء المجتمع المدني الذين أوقفوا في السعودية، وحثها الرياض على الإفراج عنهم فورا.