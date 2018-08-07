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إخلاء أجزاء من مطار فرانكفورت بسبب خرق أمني

إخلاء أجزاء من مطار فرانكفورت بسبب خرق أمني
الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

قالت الشرطة الاتحادية الألمانية اليوم الثلاثاء إن أجزاء من مطار فرانكفورت أُخليت وأُوقفت إجراءات الصعود إلى الطائرات في بعض المواقع بعدما تجاوز شخص ما الأمن ووصل إلى مناطق الصعود إلى الطائرات.

العالمأوروبا

وقالت متحدثة باسم الشرطة الاتحادية لرويترز "دخل شخص واحد على الأقل غير مصرح له إلى المنطقة الأمنية".

وقالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، ومركز نشاطها الرئيسي في فرانكفورت، على "تويتر" إن إجراءات الصعود إلى الطائرات توقفت في موقعين في الصالة رقم 1 بالمطار.

وأضافت أنها لا تستطيع بعد تحديد عدد الرحلات التي قد تتأخر أو تلغى نتيجة لعملية الإخلاء.

وكانت نحو 300 رحلة ألغيت يوم 28 يوليو/ تموز في مطار ميونيخ، وهو ثاني أكبر مطارات ألمانيا بعد مطار فرانكفورت، بعد حادث مشابه عبر فيه شخص إلى المنطقة الأمنية دون تفتيش. وأثر ذلك على أكثر من 30 ألف راكب.

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