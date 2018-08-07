السفارة الايرانية بلندن تنفي ارسال اجزاء صواريخ من مطار هيثرو الى طهران

العالم- ايران

واشارت رسالة السفارة الايرانية بلندن الى رئيس تحرير الصحيفة، وصفت الادعاء المذكور بانه خبر ملفق، وطالبت الصحيفة بتجنب تكرار المزاعم المفبركة والزائفة والتي تستهدف عرقلة تطور ايران.

واكدت السفارة الايرانية في رسالتها انها تحتفظ بحقها القانوني في متابعة القضية عن طريق القنوات المناسبة والاستفادة من الوسائل القانونية للتعويض عن الاضرار التي لحقت بسمعة ايران.

وكانت الصحيفة المذكورة قد زعمت يوم الخميس الماضي بنشرها هذا الخبر، أن موظفي قوة الحدود فى مطار هيثرو أحبطوا محاولة يشتبه أنها لأجزاء من صواريخ من المملكة المتحدة الى ايران، بحيث تم اعتراض ما لا يقل عن اثنين من الحلقات التى تعد جزءا من تصنيع الصواريخ خلال تفتيش الشحن.

وقالت صحيفة "ايفنينغ ستاندارد" انه يمكن استخدام مكونات المطاط الصغيرة لتشكيل الأختام في الرؤوس الحربية، وعندما يتم اكتشافها يتم إرسالها للاستخدام في صناعة النفط الإيرانية، لكن المفتشون أصبحوا مرتابين من أن الهدف الحقيقي للتصدير هو استخدامها في الصواريخ.

وأوضحت أنه يجري التحقيق في الشحنة التي تم اعتراضها في وقت سابق من هذا العام ويمكن أن تؤدي إلى توجيه اتهامات ضد المسؤولين عن ارسال هذه الأجزاء.