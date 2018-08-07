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سوريا تدين بشدة القرار الأمیركي بإعادة فرض الحظر على طهران

سوريا تدين بشدة القرار الأمیركي بإعادة فرض الحظر على طهران
الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

جددت سوريا تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة السياسات العدوانية للإدارة الأمیركية بعد قرارها إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

العالم - سوریا

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا اليوم: تدين الجمهورية العربية السورية بشدة قرار الإدارة الأمیركية بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على إيران.

وأضاف المصدر: إن هذه الإجراءات أحادية الجانب وغير المشروعة بموجب القانون الدولي جاءت لتؤكد نزعة الهيمنة والغطرسة لسياسات الإدارة الأمیركية بعد أن فقدت مصداقيتها أمام العالم أجمع بانسحابها من الاتفاق النووي مع إيران والذي قوبل بانتقادات واسعة حتى من جانب حلفاء واشنطن.

وختم المصدر بالتأكيد على أن الجمهورية العربية السورية إذ تجدد تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة السياسات العدوانية للإدارة الأمیركية فإنها واثقة أن إيران قيادة وحكومة وشعبا ستتمكن من التغلب على كل الآثار المترتبة على هذه الإجراءات للإدارة الأمیركية.

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