حجم تجارة إيران مع دول أوروبية يتجاوز 3.1 مليار دولار

العالم - ايران

وتفيد احصائيات دائرة الجمارك في ايران ان قيمة صادراتها الى الدول الاوروبية في تلك الفترة بلغت 222 مليون دولار.

وكانت الصين و الامارات العربية المتحدة و العراق و افغانستان و كوريا الجنوبية الوجهة الرئيسية لتصدير السلع الايرانية حيث استحوذت هذه الدول على 60 بالمئة من اجمالي صادرات ايران.

وبلغت صادرات ايران الى ايطاليا خلال الشهور الثلاثة الاولى من العام الجاري 144 مليون دولار مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 64 % مقارنة بالعام الماضي.

واحتلت المانيا المرتبة الاولى بين الدول الاوربية حيث بلغت قيمة الصادرات اليها 573 مليون دولار فيما احتلت النمسا المرتبة الحادية عشرة إذ بلغ حجم استيرادها من ايران في تلك الفترة 93 مليون دولار.