البث المباشر
رئيس الوزراء العراقي: لن نتفاعل مع العقوبات على إيران لكننا سنحمي مصالحنا
العبادي: لن نتفاعل مع العقوبات على إيران لكننا سنحمي مصالحنا
مراسل العالم: عودة مئات الأهالي إلى قراهم وبلداتهم في جباتا الخشب، طرنجة وأوفانيا بريف القنيطرة بعد تحريرها وإزالة الألغام والعبوات الناسفة من محيطها وطرقها
مراسل العالم: الجيش السوري يمشي التلول والوديان والطرق الترابية في بادية السويداء في الريف الشمالي الشرقي انطلاقا من قرى شنوان والساقية
مراسلة العالم: كتائب القسام تزف المجاهدين أحمد مرجان و عبد الحافظ السيلاوي من معسكر جباليا اللذين استشهدا إثر قصف صهيوني
موغيريني: الأوروبيون هم من يقرر مع من يتاجرون
الخارجية الروسية: موسكو تشعر بخيبة أمل إزاء خطوات واشنطن لإعادة فرض العقوبات ضد طهران
الخارجية الروسية: ندين أية عقوبات أحادية ضد إيران دون قرار من مجلس الأمن
الخارجية الروسية تدين أية عقوبات أحادية ضد إيران دون قرار من مجلس الأمن
العالم مهدد بدخول حالة "البيت الزجاجي" ودرجات الحرارة إلى ارتفاع

ألمانيا تراقب عشرات الآلاف من الهواتف الجوالة

ألمانيا تراقب عشرات الآلاف من الهواتف الجوالة
الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

تلجأ سلطات الأمن الألمانية على نحو متزايد إلى مراقبة الهواتف الجوالة في إطار الخطط الأمنية المكثفة لمكافحة الإرهاب والوقاية من الأعمال الإرهابية.

العالم . أوروبا

وذكرت الحكومة الألمانية ردا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أن الاستخبارات أرسلت في النصف الأول من هذا العام أكثر من 103 آلاف رسالة صامتة لتحديد موقع الهواتف الجوالة، بزيادة قدرها الضعف تقريبا مقارنة بأربعة أعوام ماضية.

وحسب الرد الذي حصلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء على نسخة منه، بلغ عدد هذه الرسائل غير المرئية التي بعثتها الاستخبارات في ألمانيا للهواتف الجوالة العام الماضي نحو 29 ألف رسالة، تهدف في معظمها إلى تحديد موقع الهاتف.

كما قام المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية والاتحادية بالاستعلام على نحو أكبر عن الموقع الخلوي، حيث تطلب السلطات الحصول على قائمة بكافة الهواتف الجوالة التي كانت نشطة بالقرب من موقع الجريمة.

وحسب البيانات، طلب المكتب الاتحادي من الشرطة الجنائية الاستعلام عن الموقع الخلوي في 20 حالة (3 حالات قبل 4  سنوات)، بينما بلغ عدد حالات الاستعلام لدى الشرطة الاتحادية 64 حالة (أقل من 50 حالة قبل أربع سنوات).

وقال رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية هولغر مونش في تصريحات للصحيفة: "لا يجوز أن يصبح الإنترنت نطاقا لا يسيطر عليه القانون.. يتعين علينا حماية المواطنين والشركات".

تصنيف :

روابط ذات صلة

المانيا تريد اتفاقا سريعا مع ايطاليا لاعادة المهاجرين

اتفاق بالمانيا ينقذ حكومة ميركل من الانهيار!!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

السلطات السعودية تشن حملاتها على الوافدين

الأمن اللبناني يؤكد ضرورة التنسيق مع دمشق حول عودة النازحين

تقرير أميركي: الشرطة تقتل 3 أشخاص كل يوم !!

فلسطين... 4817 مولودا جديدا خلال تموز في غزة

ألمانيا تراقب عشرات الآلاف من الهواتف الجوالة

وزير بريطاني: يمكن حماية الشركات الاوربية من الحظر

شهداء جدد في عدوان اسرائيلي متجدد على مواقع المقاومة في غزة+ فيديو

في يوم واحد.. ترامب يهدد مرتين

50 قتيلا بغارة أمريكية وهجمات لطالبان في افغانستان

هوليوود تزيل نجمة ترامب من ممشى المشاهير

محمد عبدالسلام: السعودية صندوق أسود من المؤامرات

ميشال عون: تمديد ولاية "اليونيفيل" ضروري بسبب التهديدات الاسرائيلية

دواء تسبب بعيوب خلقية كبيرة خلال الستينيات!

العراق والتحالف الدولي يبحثان تدريب وتسليح الجيش العراقي

السفارة الايرانية بلندن تجيب على مزاعم إرسال أجزاء صواريخ..

الفتح يكشف حقيقة التحالف “الخماسي” لتشكيل الكتلة الأكبر

إخلاء أجزاء من مطار فرانكفورت بسبب خرق أمني

سوريا تدين القرار الأمیركي بإعادة فرض الحظر على طهران

ائتلاف النصر يؤكد تمسكه بترشيح العبادي لرئاسة الحكومة المقبلة

المشير خليفة حفتر يصل إلى النيجر

الأکثر مشاهدة