ألمانيا تراقب عشرات الآلاف من الهواتف الجوالة

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وذكرت الحكومة الألمانية ردا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أن الاستخبارات أرسلت في النصف الأول من هذا العام أكثر من 103 آلاف رسالة صامتة لتحديد موقع الهواتف الجوالة، بزيادة قدرها الضعف تقريبا مقارنة بأربعة أعوام ماضية.

وحسب الرد الذي حصلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء على نسخة منه، بلغ عدد هذه الرسائل غير المرئية التي بعثتها الاستخبارات في ألمانيا للهواتف الجوالة العام الماضي نحو 29 ألف رسالة، تهدف في معظمها إلى تحديد موقع الهاتف.

كما قام المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية والاتحادية بالاستعلام على نحو أكبر عن الموقع الخلوي، حيث تطلب السلطات الحصول على قائمة بكافة الهواتف الجوالة التي كانت نشطة بالقرب من موقع الجريمة.

وحسب البيانات، طلب المكتب الاتحادي من الشرطة الجنائية الاستعلام عن الموقع الخلوي في 20 حالة (3 حالات قبل 4 سنوات)، بينما بلغ عدد حالات الاستعلام لدى الشرطة الاتحادية 64 حالة (أقل من 50 حالة قبل أربع سنوات).

وقال رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية هولغر مونش في تصريحات للصحيفة: "لا يجوز أن يصبح الإنترنت نطاقا لا يسيطر عليه القانون.. يتعين علينا حماية المواطنين والشركات".