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في يوم واحد.. ترامب يهدد مرتين

في يوم واحد.. ترامب يهدد مرتين
الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

العالم - الخبر وإعرابه

الخبر:

فيما بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ صباح اليوم الثلاثاء الجزء الأول من إجراءات الحظر الأميركي على إيران، عاد ليهدد وفي تغريدة على تويتر كل من يتعامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

التحليل:

ـ رغم العودة الرسمية للجزء الأول من الحظر الأميركي على إيران منذ اليوم لكن ردود أفعال السوق الإيرانية على ذلك كانت سلبية، حيث أن سوق العملة الصعبة في إيران، والذي يشكل الهدف الأساس لترامب شهد اليوم نزولاً في الأسعار.

ـ  فيما أكد الاتحاد الأوروبي يوم أمس على مواصلة تعاونه مع إيران إضافة إلى عدم انصياع الكثير من البلدان لدعوة ترامب في مقاطعة إيران، أعلن الرئيس العراقي عدم التعاون مع ترامب في حظر إيران، كما أن حضور وزير الخارجية الكوري الشمالي في طهران، والإدانات الروسية والسورية تعد كلها من الرسائل المهمة التي لا تروق لترامب كثيرا.

ـ على أن التهديد والتركيز على الحظر مرتين في يوم واحد من قبل ترامب هي ليست إلى مؤشرات على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو أول من فقد الثقة في جدوى الحظر الأميركي على إيران.

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