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ايران توقع مع العراق وسوريا مذكرة تفاهم لمكافحة الاتربة والغبار

ايران توقع مع العراق وسوريا مذكرة تفاهم لمكافحة الاتربة والغبار
الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال مدير الفريق الايراني للعمل الوطني لمكافحة ظاهرة الاتربة والغبار "علي محمد طهماسبي"، ان"الفريق' يضع على سلّم برامجه لهذا العام اعداد برنامج شامل لمكافحة هذه الظاهرة وتحديد مصادرها في خارج البلاد، من خلال تعاون رباعي يضم كلا من ايران وسوريا والعراق، ورعاية "برنامج الاعمار" التابع للامم المتحدة' (UNDP).

العالم- ايران

واوضح طهماسبي اليوم الثلاثاء، من اهواز (مركز محافظة خوزستان - جنوب غرب)، قائلا ان الهدف من ابرام هذه الوثيقة الرباعية يكمن في السيطرة على ظاهرة الاتربة والغبار بوصفها تنشأ من مصادر اقليمية في خارج البلاد.

ولفت الى ان مذكرة التفاهم الموقعة مع دول الجوار من شانها ان تلزم هذه البلدان على اتخاذ اجراءات مناسبة بهدف مكافحة الاتربة والغبار والسيطرة على مصادرها التي بلغت اثارها الاراضي الايرانية.

وتابع قائلا ان الجمهورية الاسلامية ابرمت على مدي عقدين من الزمن مذكرات تفاهم عديدة مع تركيا والعراق وسوريا وقطر والبحرين، لكنها لم تكن ملزمة؛ مردفا ان في ضوء ذلك فقد تقرر متابعة موضوع مكافحة الاتربة والغبار عبر الاوساط الدولية وضمان تنفيذها من خلال الاستناد على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

واكد رئيس فريق العمل الوطني (الايراني) المعني بمكافحة ظاهرة الاتربة والغبار في ايران، ان مسؤولية تمويل عمليات تنفيذ المذكرة تقع على البلدان الثلاثة.

وفي معرض الاشارة الى البرامج الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة على الصعيد الداخلي، اعلن طهماسبي عن اجراء دراسات شاملة بهذا الخصوص لمعالجة الاتربة والغبار في محافظة خوزستان وكرمان وسيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، وهرمزكان (جنوب)، بالاضافة الى تحديد بؤر هذه الظاهرة في خارج البلاد؛ مؤكدا ان هذه الاجراءات تقع على جدول اولويات فريق العمل الوطني.

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