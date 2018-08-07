عبداللهيان: محاولات الاعداء لإثارة الحرب النفسية أكثر من الحظر نفسه

العالم- ايران

ولدى استقباله عددا من الاعلاميين والصحافيين من الهند، قال حسين امير عبداللهيان: ان للهند مكانة خاصة في السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية، ونظرا للمستوى المناسب للتعاون السياسي الثنائي، فمن الضروري بذل مزيد من الجهود لتعزيز العلاقات البرلمانية والاقتصادية والسياحية بين البلدين اكثر مما مضى.

وأشار أمير عبداللهيان الى بعض المواضيع الاستراتيجية الثنائية فيما يرتبط ببدء مرحلة جديدة من الحظر الاميركي، والاجراءات التي تعتمدها الجمهورية الاسلامية الايرانية بهذا الشأن، وقال: منذ انتصار الثورة الاسلامية فإن بلادنا تعرضت دوما للحظر بسبب السياسات المعادية لأميركا، فالحظر ليس ظاهرة جديدة بالنسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية.. فأعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية يبذلون محاولات لإثارة حرب نفسية الموحية للرأي العام بتأثير الحظر، أكثر من الحظر نفسه.. الا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قادرة بعون الله على إدارة هذه المرحلة وتجاوزها بشكل جيد.

وأردف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية والهند لديهما توجهات مشتركة بشأن القضايا الهامة بالمنطقة بما فيها افغانستان ومحاربة الارهاب.

وخلال اللقاء، عرض الاعلاميون الهنود رؤاهم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدوا أهمية التبادل الثقافي والتجاري والسياحي بين البلدين، كما طرحوا أسئلة بشأن مكانة البرلمان ودوره في الجمهورية الاسلامية الايرانية العلاقات السياسية والاقتصادية بين ايران والهند و ردود أفعال الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه المرحلة الاولى من إعادة فرض الحظر الاميركي.