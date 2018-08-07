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تحالف القوى الفلسطينية يستنكر العقوبات الامريكية على ايران

تحالف القوى الفلسطينية يستنكر العقوبات الامريكية على ايران
الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

أستنكر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية الإجراءات الأمريكية تجاه إيران, مؤكداً وقوفه إلى جانب الشعب الإيراني في مواجهة التهديدات الأمريكية الصهيونية.

وقال خالد عبد المجيد أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية خلال تصريح له اليوم: إن فصائل تحالف قوى المقاومة الفلسطينية تدين وتستنكر وتندد بالإجراءات والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، وتعتبر أن هذه الإجراءات تأتي في سياق العدوان المستمر التي تشنه الدوائر الأمريكية والصهيونية على إيران ومحور المقاومة في المنطقة, إرضاءً للكيان الصهيوني والمملكة السعودية ودول الخليج(الفارسي) التي تآمرت على قضايا أمتنا العربية والإسلامية.

واضاف: في الوقت الذي نعلن فيه وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية شعباً وجيشاً وقيادةً وعلى رأسها سماحة الإمام آية الله علي الخامنئي, نؤكد أن معركتنا جميعاً في مواجهة هذه التهديدات الأمريكية الصهيونية التي تهدف لتمرير صفقة القرن الأمريكية لتصفية الحقوق الفلسطينية,منطلقة من أن إيران وقفت وتقف في مواجهة المشاريع والمؤامرات التي تستهدف شعوب المنطقة وأفشلت مع سورية وقوى المقاومة وروسيا أكبر مشروع إمبريالي صهيوني رجعي في المنطقة وهو مشروع الشرق أوسط الجديد.

وقال إن: إيران التي تعتبر الداعم الأساسي والرئيسي للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني تمثل اليوم القلعة الشامخة للدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني وحقوق أمتنا العربية والإسلامية.


 

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