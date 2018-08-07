العبادي: العراق لن يتعامل مع العقوبات الأمريكية ضد إيران

العالم - العراق

وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة لمجلس الوزراء: "لن نتفاعل مع العقوبات الامريكية ضد إيران لكننا ملتزمون بحماية شعبنا ومصالح بلدنا".

وبدأ اليوم سريان العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، رغم مناشدات من حلفاء واشنطن، وكتب ترامب على تويتر "هذه هي العقوبات الأشد على الإطلاق، ستصل في نوفمبر إلى مستوى أعلى. كل من يجري معاملات مع إيران لن يجري معاملات مع الولايات المتحدة!".

وبدأت امريكا اليوم الثلاثاء تنفيذ الدفعة الأولى من عقوبات ضد ايران والتي تشمل وقف التعاملات المالية واستيراد المواد الاولية اضافة الى اجراءات تشمل المشتريات في قطاعي السيارات والطيران التجاري، على ان تعقبها في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم دفعة ثانية من العقوبات تطال قطاعي النفط والغاز اضافة الى البنك المركزي الايراني.