البث المباشر
رئيس الوزراء العراقي: لن نتفاعل مع العقوبات على إيران لكننا سنحمي مصالحنا
العبادي: لن نتفاعل مع العقوبات على إيران لكننا سنحمي مصالحنا
مراسل العالم: عودة مئات الأهالي إلى قراهم وبلداتهم في جباتا الخشب، طرنجة وأوفانيا بريف القنيطرة بعد تحريرها وإزالة الألغام والعبوات الناسفة من محيطها وطرقها
مراسل العالم: الجيش السوري يمشي التلول والوديان والطرق الترابية في بادية السويداء في الريف الشمالي الشرقي انطلاقا من قرى شنوان والساقية
مراسلة العالم: كتائب القسام تزف المجاهدين أحمد مرجان و عبد الحافظ السيلاوي من معسكر جباليا اللذين استشهدا إثر قصف صهيوني
موغيريني: الأوروبيون هم من يقرر مع من يتاجرون
الخارجية الروسية: موسكو تشعر بخيبة أمل إزاء خطوات واشنطن لإعادة فرض العقوبات ضد طهران
الخارجية الروسية: ندين أية عقوبات أحادية ضد إيران دون قرار من مجلس الأمن
الخارجية الروسية تدين أية عقوبات أحادية ضد إيران دون قرار من مجلس الأمن
العالم مهدد بدخول حالة "البيت الزجاجي" ودرجات الحرارة إلى ارتفاع

العبادي: العراق لن يتعامل مع العقوبات الأمريكية ضد إيران

العبادي: العراق لن يتعامل مع العقوبات الأمريكية ضد إيران
الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الثلاثاء، أن حكومته ”لن تتفاعل“ مع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، لكنها ستحمي مصالح العراق.

العالم - العراق

وقال العبادي خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة لمجلس الوزراء: "لن نتفاعل مع العقوبات الامريكية ضد إيران لكننا ملتزمون بحماية شعبنا ومصالح بلدنا".

وبدأ اليوم سريان العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، رغم مناشدات من حلفاء واشنطن، وكتب ترامب على تويتر "هذه هي العقوبات الأشد على الإطلاق، ستصل في نوفمبر إلى مستوى أعلى. كل من يجري معاملات مع إيران لن يجري معاملات مع الولايات المتحدة!".

وبدأت امريكا اليوم الثلاثاء تنفيذ الدفعة الأولى من عقوبات ضد ايران والتي تشمل وقف التعاملات المالية واستيراد المواد الاولية اضافة الى اجراءات تشمل المشتريات في قطاعي السيارات والطيران التجاري، على ان تعقبها في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم دفعة ثانية من العقوبات تطال قطاعي النفط والغاز اضافة الى البنك المركزي الايراني.

روابط ذات صلة

"رد جماعي" أوروبي على العقوبات الأمريكية ضد إيران؟

طوكيو تبحث مع واشنطن قضية العقوبات الأمريكية على إيران

ماكرون: لن نعوض شركاتنا المتضررة من العقوبات الأمريكية  

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

وزیر الامن الايراني: ترامب اضاع مكانة بلاده في العالم

مباحثات عسكرية رفيعة المستوى بين مصر والسودان

كندا تنسى اليمنيين والسعودية تكرر سيناريو قطر

العراق... مجلس الوزراء يصوت على تلبية مطالب المحافظات وتخصيص اموال لها

شنق داعشي من قبل مسلحين دروز في السويداء جنوب سوريا

تصريحات جونسون والإسلاموفوبيا في بريطانيا

حملة اعتقالات جديدة بالضفة الغربية + فيديو

جونسون يشبه المنقبات بـ"لصوص البنوك" وبرلمانية ترد "أنت عنصري"

ماذا يطبخ ولي عهد أبوظبي في القاهرة؟

عبداللهيان: محاولات الاعداء لإثارة الحرب النفسية أكثر من الحظر نفسه

«بادية السويداء» ؛ عنوان لانتصار الجیش السوری فی الجنوب

دولة عربية تترقب سحرا سماويا!!

هنيه: وفد حماس يسافر إلى القاهرة لبحث ملف المصالحة مع فتح

لبنان.. تخصيص مراكز لاستقبال اللاجئين الراغبين بالعودة الي سوريا

ذكاء الإنسان بين العقل والعاطفة !

محللون أمريكيون يهاجمون ابن سلمان بعد أزمة كندا.. ماذا قالوا؟

ايران توقع مع العراق وسوريا مذكرة تفاهم لمكافحة الاتربة والغبار

العبادي: العراق لن يتعامل مع العقوبات الأمريكية ضد إيران

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش

مصر... جريمة بشعة تهز محافظة الإسماعيلية

الأکثر مشاهدة